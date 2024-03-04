04 марта 2024, 23:46

Полиция раскрыла подробности с заложниками в немецком Ахене

Pixabay
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Женщина забаррикадировалась в одном из помещений больницы в Ахене в Германии. Подробности происшествия рассказала пресс-служба полиции в соцсети Х.

«По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня… Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений», - сообщили в ведомстве.

Пациентов из близлежащих палат эвакуировали, на месте работает полицейский спецназ. Местные СМИ сообщили, что правоохранители оцепили весь район, а над медучреждением кружит полицейский вертолет. О мотивах и требованиях забаррикадировавшейся женщины пока неизвестно.

Ранее поступила информация, что в больнице вооруженный мужчина взял заложников. Полиция оцепила здание.

Германия Больницы Полиция
04 марта 2024, 23:37
В Британии утечку диалога немецких офицеров назвали серьезной проблемой
Freepik
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Представитель британского премьер-министра назвал утечку разговора офицеров бундесвера большой проблемой и отметил, что разбираться в случившемся — это «дело Германии». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Представитель британского премьер-министра назвал утечку разговора офицеров бундесвера большой проблемой и отметил, что разбираться в случившемся - это «дело Германии». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Представитель <…> Риши Сунака отказался комментировать утечку в понедельник напрямую, лишь процитировав описание этого [канцлером ФРГ Олафом] Шольцем в выходные как „очень серьезный вопрос“ и сказав, что расследовать это - дело Германии», - сказано в публикации.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян 1 марта опубликовала аудиозапись, где высокопоставленные офицеры бундесвера обсуждают удары по Крымскому мосту. Во время разговора они также подняли вопрос, как сделать так, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц мог продолжать говорить, что Германия не принимает участие в конфликте.

В связи с записью она обратилась с официальным журналистским запросом к послу ФРГ, МИД Германии и лично к Шольцу. Также Симоньян раскрыла имена немецких офицеров бундесвера, говорящих на аудио. Она отметила, что их диалог записали 19 февраля 2024 года.

Германия Великобритания Крымский мост Военные Олаф Шольц
04 марта 2024, 22:23
Медведев призвал выгнать послов ЕС после их отказа от встречи с Лавровым
РИА «Новости»
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После отказа послов стран Европейского союза встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым уровень дипломатических отношений должен снизится. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. <…> На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза - понизить», - заявил он.

Ранее стало известно, что европейские послы долго не могли принять решение и в итоге все-таки испугались видеться с Лавровым. За два дня до встречи они отклонили приглашение главы МИД РФ. По словам министра, поведение дипломатов удивило его. Он отметил, что такой поступок продемонстрировал страх послов перед страной, в которой они аккредитованы.

Дипломатия Дмитрий Медведев Сергей Лавров Россия Евросоюз МИД РФ
04 марта 2024, 22:01
В Тирасполе увековечат имена жителей, погибших в годы ВОВ
РИА «Новости»
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Имена всех жителей Тирасполя, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, увековечат. Об этом сообщила пресс-служба главы .

Имена всех жителей Тирасполя, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, увековечат. Об этом сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики.

С соответствующим предложением на совещании у главы Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского выступил мэр города Олег Довгопол.

Согласно проекту, на мемориале Славы в Тирасполе будут установлены памятные плиты с именами всех жителей города, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое под Можайском открыли стелу в честь присвоения ей почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». В церемонии поучаствовали представители Минобороны, общественных организаций, духовенства, ветераны, жители деревни и родственники шести солдат, останки которых захоронили на мемориале.

Ветераны Приднестровье Великая Отечественная война
04 марта 2024, 21:01
Послы Евросоюза в последний момент отказались прийти на встречу с Лавровым
Unsplash
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Послы Евросоюза долго думали, но в конечном итоге побоялись встретиться с министром иностранных дел России. За два дня до указанной даты они отклонили приглашение. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи, трансляцию его выступления провели организаторы мероприятия.

«Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: „Мы решили не ходить“», - отметил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что поведение послов удивило его и показало страх дипломатов перед страной, в которой они аккредитованы.

«Где это вообще видано?» - задался вопросом Лавров.

Ранее министр рассказал, что государства Запада мечтают одолеть Россию на поле боя. По его словам, страна всегда готова пойти на контакт, но только в том случае, если диалог предлагается вести всерьез.

Сергей Лавров Россия Евросоюз МИД РФ

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