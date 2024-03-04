Полиция раскрыла подробности с заложниками в немецком Ахене
Женщина забаррикадировалась в одном из помещений больницы в Ахене в Германии. Подробности происшествия рассказала пресс-служба полиции в соцсети Х.
«По имеющимся сведениям, женщина вошла в больницу во второй половине дня… Сейчас 65-летняя женщина забаррикадировалась в одном из помещений», - сообщили в ведомстве.
Пациентов из близлежащих палат эвакуировали, на месте работает полицейский спецназ. Местные СМИ сообщили, что правоохранители оцепили весь район, а над медучреждением кружит полицейский вертолет. О мотивах и требованиях забаррикадировавшейся женщины пока неизвестно.
Ранее поступила информация, что в больнице вооруженный мужчина взял заложников. Полиция оцепила здание.