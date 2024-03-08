«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», - отметил он.

По его словам, это решение негативно скажется на уровне жизни простых американцев, при этом популярность кандидата в президенты США Дональда Трампа продолжит расти.

Ранее обозреватель Hrot24 Франтишек Новак заявил, что мораторий на новые сделки по экспорту газа пойдет на пользу России и позволит ей заработать больше денег. Из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Особенно сильно пострадают Германия и Чехия.