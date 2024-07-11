Почти 40 индийцев умерли за сутки от ударов молний

По информации издания, жертвами ударов молний стали работники сельского хозяйства и люди, прятавшиеся от ливня под кронами деревьев. Помимо гроз и дождей в разных районах штата также зафиксировали наводнения.

Больше всего человек погибли в городе Пратапгарх - там от молний скончались 11 местных жителей. Еще несколько десятков индийцев выжили, но получили ожоги.

Ранее четыре американца погибли в штате Техас из-за урагана «Берил», который обрушился на побережье Мексиканского залива. Один из жителей скончался в пожаре, вспыхнувшем от удара молнии.