«Почему бы нам не напасть?» Восточная Европа захотела конфликта с Россией
В Восточной Европе стали задумываться о возможном нападении на Россию. Об этом написал колумнист газеты Financial Times Саймон Купер со ссылкой на высокопоставленного восточноевропейского политика.
«Мы спрашиваем себя „<…> Почему бы нам не напасть на Россию?“» - заявил собеседник журналиста.
Автор материла также порассуждал на тему, подойдет ли премьер Нидерландов Марк Рютте на роль генсека Североатлантического альянса. Политику придется учитывать совершенно противоположные позиции членов военно-политического блока, отметил Купер.
«НАТО нужен мягкий, неидеологический лидер. Марк Рютте будет идеален», - указано в публикации.
Ранее Швеция официально вступила в НАТО. Теперь в составе альянса 32 государства. На фоне расширения блока Россия усилила группировки войск на двух направлениях, создав Ленинградский и Московский военные округа. Страна продолжит совершенствовать состав и структуру своих военных сил.