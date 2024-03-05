05 марта 2024, 13:02

Писториус раскрыл причину утечки разговора немецких офицеров

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Министр обороны Германии Борис Писториус назвал причину утечки разговора немецких офицеров о возможном подрыве Крымского моста. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам главы Минобороны Германии, причиной утечки разговора офицеров бундесвера о планах по атаке Крымского моста стало подключение одного из участников беседы по незащищенному соединению. Писториус поручил провести дисциплинарную проверку по факту слива информации.

Он признался, что сильно злится из-за утечки данных. Министр не исключил того, что в разговоре принимал участие «российский шпион».

Также Писториус сообщил, что подписал 5 марта указ о дисциплинарной доследственной проверке участников взломанной беседы про Крымский мост.

Главредактор RT Маргарита Симоньян обнародовала аудиозапись разговора офицеров бундесвера, которые подробно обсуждали возможную атаку на Крымский мост.

Газета Politico сообщила, что Россия спровоцировала раскол Запада. Этой аудиозаписью РФ смогла дискредитировать канцлера ФРГ Олафа Шольца и помешать Украине получить важную военную помощь.

Германия Крымский мост Утечки данных
05 марта 2024, 13:48
Президент Бразилии рассказал об отношении к Путину и Медведеву
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Бразильский лидер Луис Инасио Лула да Силва положительно относится к президенту России Владимиру Путину и зампреду Совбеза Дмитрию Медведеву. Он также поддерживает с ними дружеские отношения. Об этом Лула да Силва заявил во время речи, которую опубликовало издание Metropoles.

Президент Бразилии признался, что никогда не ссорился с Путиным и Медведевым.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», - рассказал он.

Бразильский лидер также напомнил о инициативе России по вступлению Бразилии в Совет Безопасности ООН на постоянной основе. По его мнению, это предложение высоко оценили в государстве.

«Это был очень важный политический момент, когда такие страны, как Россия, выступили за вступление Бразилии в Совет Безопасности», - заключил Лула да Силва.

Ранее руководство Бразилии пригласило Путина на саммит «Большой двадцатки» в Рио-де-Жанейро во второй половине 2024 года. Советник бразильского лидера Селсу Аморим заявил, что страна сделает все возможное, чтобы принять у себя президента России.

Дмитрий Медведев Бразилия Россия Владимир Путин
05 марта 2024, 13:42
Премьер Эстонии опубликовала фото завтрака после обвинений в «поедании» россиян
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас опубликовала в соцсети X фотографию своего завтрака. Таким образом политик наглядно показала, что не «ест» россиян, в чем ее ранее обвинила газета Politico.

«Мой завтрак, дорогие читатели Politico», - написала Каллас.

На фото запечатлена чашка с соком и тарелка с мюсли и фруктами.

Каллас претендует на пост главы дипломатии Евросоюза. Однако она сделала несколько резких заявления в отношении россиян, поэтому в ее кандидатуре засомневались. Европейский источник заявил Politico, что премьер-министр Эстонии не подходит на должность верховного представителя по иностранным делам ЕС.

«Неужели мы ставим на должность того, кто любит „есть русских на завтрак?“» - задался вопросом собеседник издания.

Премьер Эстонии известна своей русофобской позицией. Ранее Каллас отказалась называть Путина президентом России. Против европейского политика также возбудили дело об уничтожении и повреждении памятников советским воинам и объявили ее в розыск.

Дипломатия Соцсети Россия Евросоюз Эстония
05 марта 2024, 13:30
Глава Генштаба Асрян заявил, что Армения еще не вышла из ОДКБ
РИА «Новости»
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Формально Армения еще не вышла из Договора о коллективной безопасности. Начальник Генштаба Вооруженных сил республики Эдвард Асрян заявил об этом на встрече с журналистами, сообщил сайт CivilNet.

«Армения еще не вышла из ОДКБ. Что касается того, к чему приведет выход из ОДКБ, этот вопрос - тайна», - сказал он.

На вопрос о совместных с организацией армейских структурах Эдвард Асрян ответил, что они существовали на бумаге. Ситуацию в Сюникской области начальник Генштаба назвал относительно стабильной. По его словам, военные продолжили следить со своих позиций за передвижениями азербайджанских подразделений.

Премьер-министр Никол Пашинян в феврале обвинил ОДКБ в невыполнении обязательств и объявил о заморозке членства Армении. Страна перестала участвовать в заседаниях организации и отозвала своего постпреда.

Армения ОДКБ
05 марта 2024, 12:57
Евросоюз потребовал ввести принцип No Russia в торговле
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Странам Европы придется указывать в договорах с контрагентами запрет на реэкспорт санкционных товаров в Россию. Евросоюз ввел принцип No Russia в торговлю и попытался перекрыть пути поставок, сообщило РИА «Новости».

Запрет на поставки некоторых товаров в Россию через третьих лиц до 12-го пакета санкций оставался рекомендацией. Однако теперь Евросоюз обязал указывать в документах невозможность их реэкспорта. В числе запрещенных - летательные и космические аппараты, турбовинтовые двигатели, авиационное топливо, боевое стрелковое оружие.

«Если американские и немецкие посольские работники по всему миру примутся дотошно обзванивать компании, приезжать в офисы и на склады с обысками - тогда, конечно, указания Брюсселя выполнят. Но вряд ли им это позволят сделать», - сказал доцент МГУ Магомет Яндиев.

С невозможностью на практике следовать принципу No Russia согласились старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов и специалисты юридической компании Baker McKenzie. Представитель немецкой Gleiss Lutz заявил, что предложенные Еврокомиссией формулировки слишком широкие.

Иран предложил странам БРИКС создать аналог SWIFT. Проект обсудят на встречах министров финансов.

Торговля Россия Евросоюз Экономика

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