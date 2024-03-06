06 марта 2024, 13:31

Песков рассказал, с кем Россия будет развивать отношения

РИА «Новости»
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Россия продолжит развивать отношения со своими партнерами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ходе марафона «Знание.Первые». Его процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия открыта к сотрудничеству с теми, кто действительно в этом заинтересован. Страна будет развивать отношения с партнерами.

По словам Пескова, Россия будет ждать, когда мировое меньшинство «придет в себя» и присоединится к большинству.

Также представитель Кремля высказался об использовании ядерного оружия. По его словам, России применит его только в случае угрозы существования самого государства. В остальных случаях говорить об этом безответственно, добавил он.

Песков прокомментировал и ситуацию со слитым разговором немецких офицеров об ударах по Крымскому мосту. Как отметил пресс-секретарь президента, эта беседа стала еще одним доказательством вовлеченности Запада в украинский конфликт.

Дмитрий Песков Отношения Россия
06 марта 2024, 14:08
Стало известно, когда Швеция официально вступит в НАТО
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Швеция официально вступит в НАТО 11 марта. Об этом сообщил телеканал TV4 Nyheterna.

«Шведский флаг будет поднят в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в понедельник днем», - указали в СМИ.

Поднятие флага официально ознаменует членство страны в Североатлантическом альянсе. В церемонии подписания документа о вступлении Швеции в блок будет принимать участие премьер-министр Ульф Кристерссон и главнокомандующий шведскими Вооруженными силами Микаэль Бюден.

Накануне Тамаш Шуйок вступил в должность президента Венгрии. Первым делом он ратифицировал членство скандинавского государства в НАТО.

Власти Швеции ожидали вступления в блок еще 1 марта. Но процедуру отложили из-за смены венгерского лидера.

Швеция НАТО
06 марта 2024, 13:39
Гендиректор МАГАТЭ Гросси назвал напряженными переговоры о ЗАЭС в Сочи
РИА «Новости»
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Встреча в Сочи, на которой представители МАГАТЭ, Росатома, МИД и Минобороны обсуждали ситуацию на Запорожской АЭС, оказалась напряженной. Об этом заявил гендиректор международного агентства Рафаэль Гросси, сообщило РИА «Новости».

Он рассказал, что благодаря переговорам смог дать оценку обстановке вокруг Запорожской АЭС.

Ранее стало известно, что глава МАГАТЭ встретится в Сочи с президентом Владимиром Путиным. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, что Гросси и генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев проинформируют российского лидера о своих контактах.

В марте специалисты начали проводить ремонт первого энергоблока ЗАЭС. Директор ядерного объекта Юрий Черничук подчеркнул, что профилактические работы выполнят на всех общестанционных объектах. Специалисты также уделят пристальное внимание оборудованию систем безопасности и генераторам.

Сочи Переговоры МИД РФ Запорожская АЭС МАГАТЭ Росатом
06 марта 2024, 13:01
Белоруссия отметила постепенное «отрезвление» западных стран
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У все большего количества западных стран наблюдаются «признаки отрезвления», считает глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. Его процитировало РИА «Новости».

Алейник отметил, что Запад продолжает незаконную транспортную и финансовую блокаду республики.

«Западники <…> произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство, „кошмарят“ свой бизнес, дезинформируют свое население, грубо попирают международное торговое право. <…> Однако мы уже видим отдельные признаки отрезвления у все большего числа наших оппонентов из западных стран», - указал он.

Страна не совершает недружественных и агрессивных шагов по отношению к Западу и готова к диалогу, подчеркнул он. Принимаются только ответные меры.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Запад готовится к военным действиям и ведет воздушную и радиотехническую разведку против республики.

Глава МИД заявил о намерении Белоруссии жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров и доводить до жителей западных стран правду о действиях их политиков. Запрос на беспристрастную информацию растет, отметил Сергей Алейник.

Белоруссия Международные отношения Запад
06 марта 2024, 12:59
Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
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Правительство Молдавии поддержало приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа. Его слова привело РИА «Новости».

Решение приняли из-за «коренного изменения обстоятельств» с момента подписания документа в Париже в ноябре 1990 года. Молдавия оставила за собой возможность вернуться к реализации договора позднее, отметил Мижа.

Уточняется, что решение правительства республики вступит в силу через 150 дней после уведомления стран-участников ДОВСЕ. Действие соглашения приостановило 21 государство, напомнил госсекретарь Минобороны.

Россия тоже вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. После этого все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие , заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Молдавия Европа Оружие

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