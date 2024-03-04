Первую победу Хейли на праймериз спрогнозировали в США

По данным телеканала, Хейли лидирует на праймериз в Колумбии, получив поддержку почти 63% выборщиков. У ее главного соперника Трампа всего 33% голосов.

В начале марта экс-президент Соединенных Штатов и предприниматель победил на праймериз в штате Айдахо.Там он набрал около 85% голосов, а Хейли поддержали всего 13,5%.

Также бизнесмен с серьезным отрывом обошел свою конкурентку по партии на праймериз в Южной Каролине. Трамп отметил, что не ожидал получить такие результаты голосования, так как Никки Хейли ранее являлась губернатором этого штата. После поражения в Южной Каролине главная соперница бизнесмена лишилась финансирования от организации «Американцы за процветание».