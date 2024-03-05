05 марта 2024, 21:24

Основателя «Итеры» Макарова исключили из санкционного списка Британии

РИА «Новости»
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Власти Великобритании исключили из списка санкций бизнесмена и основателя российской газовой компании «Итера» Игоря Макарова. Об этом сообщили в казначействе Соединенного Королевства.

Рестрикции подразумевали заморозку активов и ограничения в управлении имуществом.

«Был исключен из перечня и больше не подвергается заморозке активов и санкциям в области услуг по управлению имуществом: Игорь Викторович Макаров», - отметили в казначействе.

Британия ввела санкции против основателя «Итеры» в сентябре 2022 года. В июне 2023-го стало известно, что Макаров отказался от гражданства России. Он получил паспорт Республики Кипр.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что страна должна отменить антироссийские санкции, чтобы вернуть дешевый газ. Политик пожаловался на рост цен на голубое топливо и назвал ситуацию «безумием».

Великобритания Санкции Россия
05 марта 2024, 20:09
Сокращение финансирования Гагаузии признали незаконным
Unsplash
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Поправки в Налоговый кодекс Молдавии, которые предусматривают введение ограничений финансовых поступлений в бюджет Гагаузской автономии, Конституционный суд страны назвал противоречащими основному закону. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Молдова.

Решение огласила председатель КС Домника Маноле. Она подчеркнула, что до внесения поправок парламентом возмещение НДС и акцизов экономическим агентам Гагаузии будет производиться из госбюджета Молдавии.

Ранее сообщалось, что входящее в состав Молдавии автономное территориальное объединение Гагаузия намерено сохранить благоприятные отношения с Россией и рассчитывает на дальнейшую поддержку. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Суд Законы Молдавия
05 марта 2024, 20:04
Два самолета столкнулись над национальном парком в Кении
Freepik
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В небе над Кенией столкнулись два лайнера. Жертвами авиакатастрофы стали два человека, сообщила местная газета The Star.

По данным издания, 5 марта над национальным парком столкнулись тренировочное воздушное судно Cessna и самолет местной авиакомпании Safarilink с 44 людьми на борту.

От удара Cessna упал на участок парка. На его борту находились два пилота, они скончались.

Тем временем пассажирский лайнер вернулся в аэропорт вылета. Представители Safarilink сообщили, что на борту самолета никто не пострадал.

Накануне в Западном Нэшвилле рухнул одномоторный самолет. Планер разлетелся на части и загорелся неподалеку от трассы I-40 за магазином Costco и съездом на Шарлотт Пайк. В результате крушения погибли несколько человек.

Авиация Самолеты
05 марта 2024, 20:01
Главы МИД России и Армении Лавров и Мирзоян обсудили двусторонние отношения
РИА «Новости»
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Министр иностранных дел Сергей Лавров и его армянский коллега Арарат Мирзоян обсудили по телефону вопросы двусторонних отношений и ситуацию в регионе Южного Кавказа. Об этом сообщили в пресс-службе МИД Армении.

Диалог состоялся 5 марта по инициативе российской стороны.

«Были обсуждены вопросы, касающиеся двусторонних отношений и ситуации в регионе», - передали в ведомстве.

Ранее Лавров приглашал европейских послов на разговор по поводу попыток вмешательства их стран в мартовские выборы президента России. Но те отказались, придумав оправдание: российский дипломат якобы «не предложил повестку встречи». Есть предположение, что уровень дипломатических отношений с этими государствами снизится.

Армения Сергей Лавров Отношения Россия
05 марта 2024, 19:29
Массовый сбой произошел в работе YouTube, Google и сервисах Meta
Pxhere
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Масштабный сбой произошел в работе YouTube, сервисов Google, WhatsApp*, Instagram* и Facebook* 5 марта. Пользователи по всему миру жалуются на проблемы, следует из данных сайта Downdetector.

Неполадки возникли в работе более 10 популярных сервисов. С чем связаны проблемы - пока неизвестно.

У пользователей не загружаются веб-сайты, не открываются приложения, некоторое не могут авторизоваться в своих аккаунтах.

«Вышел из системы, не могу войти в приложение или на сайт. Пытался создать новую учетную запись, тоже не получилось. Я в Монреале, Квебек. Что происходит?» - написал один из пользователе о Facebook*.

Ранее пользователи Telegram сообщили о массовых сбоях в работе мессенджера. Специалисты Роскомнадзора вместе с операторами связи начали проверку. Проблемы также возникли у клиентов Тинькофф Банка - приложение работало некорректно.

*Сервисы принадлежат Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

Facebook Google Банки Россия Работа YouTube

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