04 марта 2024, 15:07

Орбан пообещал продолжить сотрудничество с Россией

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Венгрия в своей экономической политике сохранит отношения одновременно с Западом и Востоком. Она продолжит сотрудничать с Россией в направлениях, не затронутых санкциями, заявил на конференции Торгово-промышленной палаты премьер-министр Виктор Орбан. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», - сказал он.

Председатель правительства напомнил, что Венгрия находится между Востоком и Западом. По его словам, в своей экономической политике страна сосредоточится на выстраивании отношений с обеими сторонами, в том числе продолжит отношения с Турцией, Китаем и Россией. Виктор Орбан заявил, что после спецоперации «жизнь продолжится».

Одним из успешных направлений сотрудничества с Россией стала ядерная энергетика , заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что приедет в Сочи на форум «Атомэкспо».

Венгрия Международные отношения Торговля Санкции Россия
04 марта 2024, 14:17
Процесс денацификации в Германии назвали незавершенным
РИА «Новости»
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Денацификация Германии по-прежнему не завершилась. Об этом свидетельствует обнародованная беседа немецких офицеров об уничтожении Крымского моста, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на полях Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ) в Сочи.

«Они, как мы теперь понимаем, так и не денацифицированы до конца. Самое чудовищное, что это приведет, <…> если ничего не будет сделано <…> самим немецким народом, в первую очередь к жутким последствиям для самой Германии», - процитировало дипломата РИА «Новости».

Радиоперехват и расшифровку беседы офицеров ФРГ опубликовала главный редактор RT Маргарита Симоньян. Военные обсуждали, сколько ракет Taurus потребуется для подрыва Крымского моста. Сенатор Алексей Пушков напомнил, что власти Германии при этом официально даже не приняли решение о поставках этих ракет для ВСУ. В МИД России 4 марта вызвали посла ФРГ Александра Ламбсдорффа.

Германия Мария Захарова Фестивали МИД РФ
04 марта 2024, 13:14
ИИ создал модель для обложки мексиканского Playboy
Unsplash
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Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку изображение девушки, созданное с помощью нейросети. Об этом информировали на сайте журнала.

Сгенерированная искусственным интеллектом Саманта Эверли - 23-летняя девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Создатель даже завел для нее аккаунт в соцсети, и на него подписались почти 120 тысяч человек.

На сайте отмечается, что популярность Саманты «росла как лесной пожар», но в целом реакции на публикацию были разными.

«Были те, кто аплодировал тому факту, что мы шагаем в ногу с тенденцией. <…> Но в то же время возникли вопросы и паникерские комментарии на тему того, что технологии рано или поздно заменят людей», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, оказался более креативным по результатам тестов на творческое мышление, чем 151 реальный участник испытания.

Модели Искусственный интеллект Соцсети Технологии
04 марта 2024, 10:49
Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в Германии
Unsplash
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Минимум четыре человека погибли, еще 58 пострадали в результате пожара в доме престарелых на западе Германии. Подробности сообщило издание Tagesschau.

Огонь охватил двухэтажное здание в Бедбург-Хау в Северном Рейне-Вестфалии. Пожарным приходилось разбивать окна, чтобы спасти людей.

Ранения различной степени тяжести получили как постояльцы, так и спасатели. Всех пострадавших доставили в больницу, некоторые из жителей сейчас все еще проходят лечение в доме престарелых.

«До сих пор неясно, как возник пожар. По данным экстренных служб, все началось в комнате жильца», - написали авторы материала.

Более 30 палат сейчас непригодны для проживания.

Ранее крупный пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцен. Один человек погиб, шестеро получили серьезные травмы, еще несколько человек отделались легкими ранениями.

Германия Спасатели Пожары Больницы Запад

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