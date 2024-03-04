Орбан пообещал продолжить сотрудничество с Россией

«Мы откажемся от сотрудничества с Россией только там, где это исключается западными санкциями», - сказал он.

Председатель правительства напомнил, что Венгрия находится между Востоком и Западом. По его словам, в своей экономической политике страна сосредоточится на выстраивании отношений с обеими сторонами, в том числе продолжит отношения с Турцией, Китаем и Россией. Виктор Орбан заявил, что после спецоперации «жизнь продолжится».

Одним из успешных направлений сотрудничества с Россией стала ядерная энергетика , заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он сказал, что приедет в Сочи на форум «Атомэкспо».