Орбан и Трамп встретятся в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Переговоры пройдут 11 июля.
«Орбан отправится в Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», - отметили авторы материала.
Венгерский премьер уже посетил Москву, Киев и Пекин. Визиты состоялись в рамках «миссии мира». После встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран объединения. Он призвал ЕС взять на себя инициативу по урегулированию кризиса на Украине.
Стремление премьера Венгрии разрешить украинский вопрос заставило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «задыхаться от ярости» , рассказал французский политик Флориан Филиппо.