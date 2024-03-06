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Он указал на то, что отставка Нуланд - не ее добровольное решение. Ситуация стала следствием разногласий с Белым домом.

«Она больше не находится на одной волне с той политикой, которую проводят президент [США Джо Байден] и госсекретарь», - подчеркнул американский офицер.

Риттер пояснил, что Нуланд оказалась в непростой ситуации. Ей пришлось либо пойти на компромисс с Белым домом, либо отправляться в отставку.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет пост в ближайшие недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что уход замгоссекретаря Соединенных Штатов связан с провальной антироссийской политикой Белого дома. В контексте отставки Нуланд дипломат напомнила, что традиция США «предавать союзников отличается педантизмом».