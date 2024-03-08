Обиженный трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг

Ведущего возмутило, что писательница назвала его мужчиной, хотя по собственным убеждениям и документам он якобы женщина. По мнению журналиста, Роулинг сделала это намерено.

«Я юридически признана трансгендером* <…> неправильно определить мой гендер, зная, кто я, это крайне оскорбительно», - сказал Уиллоуби.

Сама Роулинг обвинения отвергла и заявила, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.

Ранее писательница высмеяла борцов за права трансгендеров *, которые пригрозили бойкотировать ее новое телешоу о Гарри Поттере. Женщину заклеймили за ее многочисленные нападки на активистов ЛГБТ-сообществ*. Но Роулинг в ответ заявила, что приняла меры предосторожности и запаслась шампанским.

* Движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России