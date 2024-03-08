Обиженный трансгендер заявил в полицию на Джоан Роулинг
Трансгендерный* телеведущий Индиа Уиллоуби подал заявление в полицию на писательницу Джоан Роулинг из-за комментария в соцсети. Создательницу книг про Гарри Поттера обвинили в «преступлении на почве ненависти».
Ведущего возмутило, что писательница назвала его мужчиной, хотя по собственным убеждениям и документам он якобы женщина. По мнению журналиста, Роулинг сделала это намерено.
«Я юридически признана трансгендером* <…> неправильно определить мой гендер, зная, кто я, это крайне оскорбительно», - сказал Уиллоуби.
Сама Роулинг обвинения отвергла и заявила, что придерживаться гендерно-критических взглядов не является преступлением.
Ранее писательница высмеяла борцов за права трансгендеров *, которые пригрозили бойкотировать ее новое телешоу о Гарри Поттере. Женщину заклеймили за ее многочисленные нападки на активистов ЛГБТ-сообществ*. Но Роулинг в ответ заявила, что приняла меры предосторожности и запаслась шампанским.
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