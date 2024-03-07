Нидерланды заговорили об угрозе ядерной войны с Россией

«Как вы думаете, какими будут последствия возможной ядерной войны с Россией для Нидерландов? Каковы будут последствия для Нидерландов, если Россия применит одно из своих самых мощных ядерных вооружений, например, над Утрехтом?» - написали депутаты.

Они также задались вопросом, сколько голландцев может погибнуть и переживет ли вообще кто-то их них «тотальную ядерную войну между НАТО и Россией в Нидерландах».

Кроме того, парламентарии попросили правительство изучить возможные последствия атаки ракетным комплексом РФ «Сармат». Они спросили, правда ли, что эти ракеты могут нести 10 ядерных бомб и Нидерланды не могут перехватить их и что будет, если Россия сбросит их на 10 крупных голландских городов.

Авторы обращения попросили правительство выбрать: либо поддерживать Украину, либо предотвратить ядерную мировую войну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страна применит ядерное оружие только в случае возникновения угрозы ее существованию. Других сценариев нет, и говорить о них, по мнению официального представителя Кремля, «безответственно».