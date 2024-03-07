07 марта 2024, 07:32

Нидерланды заговорили об угрозе ядерной войны с Россией

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Члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией в запросе к премьер-министру Марку Рютте, министру обороны Кайсе Оллонгрен и главе МИД Ханке Брюинсу Слоту. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Как вы думаете, какими будут последствия возможной ядерной войны с Россией для Нидерландов? Каковы будут последствия для Нидерландов, если Россия применит одно из своих самых мощных ядерных вооружений, например, над Утрехтом?» - написали депутаты.

Они также задались вопросом, сколько голландцев может погибнуть и переживет ли вообще кто-то их них «тотальную ядерную войну между НАТО и Россией в Нидерландах».

Кроме того, парламентарии попросили правительство изучить возможные последствия атаки ракетным комплексом РФ «Сармат». Они спросили, правда ли, что эти ракеты могут нести 10 ядерных бомб и Нидерланды не могут перехватить их и что будет, если Россия сбросит их на 10 крупных голландских городов.

Авторы обращения попросили правительство выбрать: либо поддерживать Украину, либо предотвратить ядерную мировую войну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страна применит ядерное оружие только в случае возникновения угрозы ее существованию. Других сценариев нет, и говорить о них, по мнению официального представителя Кремля, «безответственно».

Россия Нидерланды
07 марта 2024, 06:58
Россия и Китай построили новую модель отношений между странами — Ван И
РИА «Новости»
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Отношения России и Китая стали образцом новой модели взаимодействия двух крупных держав. Сотрудничество построили на основе принципов добрососедства и исключения конфронтации, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И. Его процитировало РИА «Новости».

«[Россия и Китай] крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», - сказал он.

Ван И заявил, что стратегическое взаимодействие и политическое сотрудничество между странами углубились. По словам министра, Россия и Китай создали новую модель отношений между державами, отличную от формата холодной войны. Он сказал, что государства обеспечат безопасность в регионе.

В 2033–2035 годах запланировали совместную миссию по доставке на Луну ядерной энергетической установки силами китайских и российских специалистов. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что технологические вопросы для реализации будущего проекта почти решили.

Дипломатия Международные отношения Россия Китай
07 марта 2024, 06:43
Школьников в Филадельфии расстреляли на автобусной остановке
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В городе Филадельфия люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. Пострадали восемь человек, из них одного госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Преступление совершили днем 6 марта на автобусной остановке недалеко от перекрестка с проспектом Коттман. Учащиеся Северо-восточной средней школы готовились сесть в подъехавший автобус, когда из припаркованного через дорогу авто вышли три человека и начали стрелять.

Комиссар полиции Кевин Бетель сообщил, что они произвели не менее 30 выстрелов и ранили восемь человек в возрасте от 15 до 17 лет. В одного из подростков попали несколько раз, его доставили в районную больницу в критическом состоянии.

Полиция начала расследование и распространила приметы нападавших. Они приехали на Hyundai Sonata примерно за три минуты до стрельбы и припарковались на месте для инвалидов. Водитель оставался в машине, пока его напарники в масках стреляли в школьников.

В Калифорнии мужчина открыл огонь в кабинете стоматолога. Один человек погиб, двое получили ранения.

США Стрельба Школьники
07 марта 2024, 05:43
Королева Европы и главком ВС. Во Франции забили тревогу из-за амбиций фон дер Ляйен
РИА «Новости»
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Новая стратегия обороны Европейского союза поможет главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен возглавить общие войска ЕС. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Европейская комиссия сможет покупать военное оборудование „от нашего имени“! <…> Остерегайтесь европейской армии!» - сказал он.

По словам политика, при принятии военных решений ЕС не будет действовать в интересах конкретных государств и их граждан. Оборонную программу составят исходя из желаний фон дер Ляйен. Филиппо выразил мнение, что глава ЕК сначала «мнила себя королевой Европы», а теперь хочет стать главкомом вооруженными силами.

Ранее глава венгерского МИД и внешнеэкономических связей Петер Сийярто призвал Урсулу фон дер Ляйен покинуть пост , потому что ее действия только ухудшают ситуацию в Евросоюзе. Он отметил, что безопасность и показатели экономики объединения сильно ухудшились за последние годы.

Военные Евросоюз Армия Франция Урсула фон дер Ляйен
07 марта 2024, 04:07
Не безответная. В Чехии ужаснулись планам Запада ослабить Россию
РИА «Новости»
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Действия Запада, а также агрессивные заявления политиков против России приближают мир к ядерной войне. Такое мнение в интервью Radio Universum высказал бывший глава Военной разведки Чехии генерал Петр Пелз.

Некоторые западные политики уже несколько лет во всеуслышание заявляют, что их цель - ослабить Россию, раздробить страну на маленькие государства. По мнению чешского военного, у России есть все основания говорить о защите любыми средствами.

«Мы, Запад, США, уже так давно постоянно кого-то бомбим, а те молчат, потому что у них нет возможности ответить. <…> Но мы сейчас угрожаем стране, чьи вооруженные силы лучше наших», - заявил бывший разведчик.

Появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем в Госдуме посчитали вызовом и проверкой «на слабо». ВВС России не позволит самолетам альянса нарушить воздушное пространство страны.

Чехия Военные Россия Запад

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