Нетаньяху пообещал нанести «болезненные удары» по ХАМАС
В ближайшие дни Израиль планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении к жителям по случаю начинающегося праздника Песаха (еврейская Пасха).
Нетаньяху отметил, что ХАМАС не пошел на сделку, которая предлагала прекращение огня в обмен на освобождение заложников. Он назвал ХАМАС единственным игроком, который не позволяет достичь соглашения.
«Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», - сказал израильский премьер.
По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС - единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.
Нетаньяху также подчеркнул, что ЦАХАЛ играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы не допустить введения Соединенными Штатами санкций против одного из израильских батальонов.