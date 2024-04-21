Нетаньяху пообещал нанести «болезненные удары» по ХАМАС

Нетаньяху отметил, что ХАМАС не пошел на сделку, которая предлагала прекращение огня в обмен на освобождение заложников. Он назвал ХАМАС единственным игроком, который не позволяет достичь соглашения.

«Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», - сказал израильский премьер.

По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС - единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.

Нетаньяху также подчеркнул, что ЦАХАЛ играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы не допустить введения Соединенными Штатами санкций против одного из израильских батальонов.