07 марта 2024, 12:42

Немецкий МИД призвал своих граждан отказаться от поездок в Россию

Unsplash
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Министерство иностранных дел Германии обновило рекомендации для своих граждан о поездках в Россию. Заявление обнародовали на сайте ведомства.

«Поездки в Российскую Федерацию настоятельно не рекомендуются», - подчеркнули в МИД.

Немцам также напомнили о предупреждении не посещать приграничные города. Речь идет о Ростове-на-Дону, Курске, Брянске, Белгороде, Краснодаре и Воронеже. Население призвали внимательно следить за освещением в СМИ событий, связанных с безопасностью.

Тем, кто уже находится в России, посоветовали задуматься о выезде из страны. Также следует избегать пребывания вблизи военных баз и объектов оборонной промышленности, добавили в МИД.

Погранслужба ФСБ ранее раскрыла данные о поездках иностранцев в Россию. В 2023 году люди из-за рубежа посещали страну в 3,5 раза чаще, чем годом ранее. Основная масса туристов пришлась на Германию, Эстонию, Казахстан, ОАЭ, Туркмению и страны Прибалтики.

Германия Россия
07 марта 2024, 13:31
Американского посла вызвали в МИД России
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МИД России вызвал посла США Линн Трейси. Дипломата уведомили о том, что три американских НКО признали нежелательными организациями из-за их антироссийской деятельности. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

В список нежелательных организаций попали НКО «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования». В дипведомстве отметили, что эти структуры пытались вербовать «агентов влияния» под прикрытием образовательной и культурной деятельности.

«Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО», - указали в МИД.

Ведомство также подчеркнуло, что Россия не позволит другим странам вмешиваться в ее внутренние дела.

Ранее официальный представитель МИД рассказала о провальной антироссийской политике Белого дома. По ее мнению, об этом свидетельствует уход Виктории Нуланд с должности заместителя госсекретаря США.

США Дипломатия Россия МИД РФ
07 марта 2024, 13:21
Путина, Трампа и восемь Байденов нашли в Казахстане
РИА «Новости»
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Жители Казахстана дают детям имена в честь мировых политических лидеров. Мониторинговый проект ranking.kz подсчитал, сколько Трампов, Байденов и Путиных живут в стране.

«Политические личности традиционно вдохновляют родителей на имена для их чад», - указано на сайте.

Сейчас в республике живут 12 Касым-Жомартов, один Путин, один Трамп и восемь Байденов. Иногда родители называют детей в честь городов: Астана, Алматы, Шымкент, Семей, Атырау, Тараз, Актобе.

«В январе текущего года самыми популярными в Казахстане именами стали Медина и Алихан», - отметили авторы материала.

Кроме того, младенцев называют даже в честь республики - Казахстан. На 29 февраля 2023 года в стране зарегистрировали 24 человека с таким именем.

Необычные и редкие имена любят давать детям и жители России. Например, в Воскресенске новоиспеченные матери и отцы называли девочек - Марта, Лидия, Эмилия и Марьяна, а мальчиков - Эмиль, Леон, Стефан, Лаврентий и Джон.

Казахстан Дети Семья
07 марта 2024, 13:17
Швецию «назначат» центром переброски войск после вступления в НАТО
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После получения членства в НАТО Швеция может стать логистическим хабом и центром переброски войск. Такое мнение выразили журналисты Financial Times.

Как отметил бывший премьер-министр Швеции Карл Бильдт, вступление скандинавской страны в Североатлантический альянс «серьезно увеличит эффективность обороны и сдерживания в Северной Европе».

НАТО заинтересован в острове Готланд, который находится в Балтийском море. Авторы материала назвали его «гигантским авианосцем». Именно через этот остров альянс может наладить переброску войск, что облегчит «оборону» стран Прибалтики.

Также территории Швеции будут использовать для логистики, что снизит зависимость государств Балтии от Сувалкского коридора.

Накануне телеканал TV4 Nyheterna сообщил, что страна официально вступит в Североатлантический альянс 11 марта. Это должно было случиться в первый день весны. Но процедуру отложили до вступления в должность президента Венгрии Тамаша Шуйока , который первым делом ратифицировал членство Швеции в НАТО.

Швеция Европа НАТО Балтийское море
07 марта 2024, 12:33
Умерла свинья-художник по кличке Пигкассо
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Свинья-живописец по кличке Пигкассо скончалась в возрасте восьми лет. Причиной смерти животного стал артрит, сообщил New York Post.

«У нее был нюх на искусство», - написали авторы статьи.

Некоторые картины свиньи-живописца находятся в коллекциях известных спортсменов и актеров. В частности, работы животного купили Джордж Клуни, испанский теннисист Рафаэль Надаль и британский актер и модель Эд Вествик.

По данным издания, свинью признали «самым успешным нечеловеческим художником в мировой истории». Цены на картины Пигкассо достигали 26 тысяч долларов.

Несколько лет назад свинью планировали забить на скотобойне. Животное спасла активистка-зоозащитница из Южной Африки Джоанн Лефсон и поселила его на своей ферме.

В один из дней поросенок попытался что-то нарисовать забытыми в клетке малярными кистями. После этого свинью нарекли Пигкассо. Она нарисовала более ста картин и заработала свыше миллиона долларов.

Болезни Художники Животные

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