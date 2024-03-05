05 марта 2024, 11:21

Немецкие активисты оставили без света город, два района и завод Tesla в Германии

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Экоактивисты подожгли одну из подстанций в Германии. Как сообщило РИА «Новости», без света остались несколько районов и целый город.

Экоактивисты подожгли одну из подстанций в Германии. Как сообщило РИА «Новости» , без света остались несколько районов и целый город.

«Без электричества остались город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla», - передало агентство.

Причины происшествия пока неизвестны. Информация о том, когда освещение вернут в дома и на предприятия - не поступала.

Ранее неизвестные продырявили строящийся газопровод на севере Германии. Нанесенный ущерб оценили примерно в 1,6 миллиона евро. Поврежденная линия должна была связать новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии. Но строительство раскритиковали экоактивисты, несколько раз они пытались сорвать проект.

Германия Электричество Строительство Tesla Заводы
05 марта 2024, 11:10
Китай продолжит расширять открытость внешнему миру
РИА «Новости»
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Китай продолжит открываться внешнему миру и постарается адаптироваться к международным торгово-экономическим условиям. Об этом сообщило правительство КНР в докладе, представленном на открытии второй сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва.

«Активно адаптируясь к международным торгово-экономическим правилам высокого стандарта, мы будем уверенно расширять открытость на институциональном уровне», - указали в документе.

В докладе правительства КНР отметили, что власти страны намереваются увеличивать эффективность взаимодействия внутренних и внешних рынков и ресурсов. Также в планах у Китая стабилизировать ситуацию во внешней торговле и иностранных инвестициях, формировать новые преимущества в сфере международного экономического сотрудничества и конкуренции.

Ранее исполнительный директор бельгийской химической и металлургической компании Umicore Матиас Мидрайх сообщил об успехе китайских электромобилей. По его словам, машины из КНР не уступают по характеристикам американским конкурентам, при этом их цена ниже.

Китай Экономика
05 марта 2024, 09:21
Белый дом стал чаще обращаться к Израилю после сигналов о недовольстве Байденом
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Руководство США стало активнее призывать Израиль к временному прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщила газета The Hill.

Администрация американского президента Джо Байдена также начала чаще требовать от израильских властей увеличить объемы гуманитарной помощи для населения палестинского анклава.

«И Байден, и вице-президент [Камала] Харрис в последние дни призывали к „немедленному“ прекращению огня», - указали в издании.

В газете связали активизацию требований к Израилю с недовольством политикой Байдена. По мнению журналистов, на прошлой неделе избиратели в Мичигане направили президенту четкий сигнал о снижении его рейтинга из-за произраильской политики.

Исполнительный директор прогрессивной политической организационной группы «Наша революция» Джозеф Гиваргезе предположил, что администрация Байдена с помощью обращений к Израилю пытается заручиться поддержкой американцев «Я думаю, что мы видим здесь, по крайней мере, политическое признание со стороны администрации - признание того, что у них есть политические проблемы с основными избирателями», - отметил эксперт.

Ранее американское руководство обратилось к Израилю с требованием предоставить гарантии соблюдения международного права в палестинском анклаве. Белый дом также указал на необходимость пропуска гумпомощи в сектор Газа.

США Израиль Белый дом в США Выборы президента США Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
05 марта 2024, 07:54
БРИКС решило создать независимую платежную систему
РИА «Новости»
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БРИКС будет стремиться к созданию независимой платежной системы на основе цифровых валют и блокчейна. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Важной целью на перспективу полагаем создание в рамках БРИКС независимой расчетной платежной системы, которая основывалась бы на самых современных технологиях, таких как цифровые валюты и блокчейн», - процитировала его «Газета.ru».

Ушаков пояснил, что это было бы комфортно для населения и бизнеса, не требовало бы серьезных затрат, а кроме того, эта платежная система была бы вне политики.

Помощник главы государства добавил, что Россия ищут пути для беспрепятственного экономического сотрудничества внутри БРИКС вопреки санкциям, занимается укреплением стратегического партнерства в разных сферах - от торговой до социальной. Юрий Ушаков назвал общей целью объединения создание условий для экономического роста всех входящих в него стран.

Ранее научный сотрудник Лаборатории азиатских экономических исследований Санкт-Петербургского государственного университета Вадим Капусткин предсказал, что страны БРИКС обгонят G7 и лидируют в мировой экономике.

Россия Деньги Экономика БРИКС
05 марта 2024, 07:49
Самолет рухнул возле шоссе на востоке США
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В американском штате Теннесси разбился небольшой самолет. Он рухнул возле шоссе, несколько человек погибли. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование, сообщил телеканал News Channel 5.

Вечером 4 марта в Западном Нэшвилле разбился одномоторный самолет. Крушение произошло возле автомагистрали I-40 за магазином Costco и съездом на Шарлотт Пайк. Планер разлетелся на части и загорелся, здания и проезжавшие мимо машины не пострадали. Пожарная служба потушила огонь и собрала обломки.

«Мы опечалены потерей нескольких человек, находившихся на борту, но мы гордимся работой, которую все делают, чтобы стабилизировать ситуацию и убедиться, что не было дополнительных жертв», - сказала офицер по связям с общественностью пожарной службы Кендра Лоуни.

По одной из версий, у самолета возникли проблемы с двигателем и питанием. Федеральное управление гражданской авиации совместно с Национальным советом по безопасности на транспорте начали расследование. Ведомства не уточнили, кто именно находился на борту воздушного судна.

На Карибах разбился частный самолет. Погибли пилот и три пассажира, в том числе дети.

США Авиация Самолеты

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