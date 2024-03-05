Немецкие активисты оставили без света город, два района и завод Tesla в Германии

Экоактивисты подожгли одну из подстанций в Германии. Как сообщило РИА «Новости» , без света остались несколько районов и целый город.

«Без электричества остались город Эркнер, два района Берлина и завод Tesla», - передало агентство.

Причины происшествия пока неизвестны. Информация о том, когда освещение вернут в дома и на предприятия - не поступала.

Ранее неизвестные продырявили строящийся газопровод на севере Германии. Нанесенный ущерб оценили примерно в 1,6 миллиона евро. Поврежденная линия должна была связать новый СПГ-терминал вблизи Брунсбюттеля с энергетической сетью Германии. Но строительство раскритиковали экоактивисты, несколько раз они пытались сорвать проект.