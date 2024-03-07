Некоторые западные политики уже несколько лет во всеуслышание заявляют, что их цель - ослабить Россию, раздробить страну на маленькие государства. По мнению чешского военного, у России есть все основания говорить о защите любыми средствами.

«Мы, Запад, США, уже так давно постоянно кого-то бомбим, а те молчат, потому что у них нет возможности ответить. <…> Но мы сейчас угрожаем стране, чьи вооруженные силы лучше наших», - заявил бывший разведчик.

Появление боевой авиации стран НАТО над Черным морем в Госдуме посчитали вызовом и проверкой «на слабо». ВВС России не позволит самолетам альянса нарушить воздушное пространство страны.