Натовская система ПРО Aegis Ashore в Польше вышла на полную боевую готовность
Новый объект противоракетной обороны вышел на полную операционную мощность и доступен для обороны стран НАТО. Система ПРО Aegis Shore расположена в городе Редзиково в Польше, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привели на официальном сайте блока.
«Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет. <…> Противоракетная оборона является важным элементом ключевой задачи НАТО по коллективной обороне», - заявил Столтенберг.
Новая система ПРО обнаруживает баллистические ракеты и использует радар для наведения перехватчика. Aegis Shore может защитить от ракет малой и средней дальностей.
Ранее Польша отказалась удовлетворить просьбу Украины сбивать над ее территорией ракеты без указания НАТО.