НАТО «серьезно» призвал Китай отказаться от партнерства с Россией
Старны НАТО в итоговой декларации направили Китаю «самое серьезное из возможных посланий», в котором призвали прекратить сотрудничество с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привело РИА «Новости».
«Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессию против Украины», - рассказал Столтенберг.
Генсек НАТО призвал Китай прекратить материальную и политическую поддержку России, передавать продукцию двойного назначения и сырье для оборонной промышленности.
В декларации НАТО также значится, что военный блок продолжит расширение на Черном море и Восточных Балканах.