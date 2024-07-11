11 июля 2024, 01:11

НАТО «серьезно» призвал Китай отказаться от партнерства с Россией

Global Look Press
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Старны НАТО в итоговой декларации направили Китаю «самое серьезное из возможных посланий», в котором призвали прекратить сотрудничество с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привело РИА «Новости».

«Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессию против Украины», - рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО призвал Китай прекратить материальную и политическую поддержку России, передавать продукцию двойного назначения и сырье для оборонной промышленности.

В декларации НАТО также значится, что военный блок продолжит расширение на Черном море и Восточных Балканах.

Россия НАТО Китай
11 июля 2024, 00:44
Джордж Клуни призвал Байдена отказаться от гонки во имя демократии
Global Look Press
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Голливудская звезда Джордж Клуни призвал американского лидера Джо Байдена отказаться от борьбы за президентское кресло на предстоящих выборах во имя спасения демократии. Об этом актер написал в колонке для The New York Times.

Клуни отметил, что любит Байдена как сенатора и как президента и считает его своим другом. Актер подчеркнул, что президент за последние годы выиграл много сражений.

«Но единственное сражение, в котором он не может победить, - это борьба со временем», - заявил актер.

Он признал, что с таким кандидатом демократы не смогут выиграть выборы, поэтому он призвал лидеров партии попросить Байдена отказаться от гонки.

«Джо Байден - герой; он спас демократию в 2020 году. Нам нужно, чтобы он сделал это снова в 2024 году», - добавил Клуни.

Байден в письме демократам заявил о твердом намерении участвовать в президентской гонке. Глава Белого дома намерен идти «до самого конца», то есть до победы над Дональдом Трампом.

Актеры Выборы президента США Джо Байден Выборы
11 июля 2024, 00:41
Провал Байдена на дебатах вызвал хаос в Белом доме
РИА «Новости»
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Провальное выступление президента США Джо Байдена на дебатах в конце июня вызвало панику и переполох в Белом доме. Об этом написало агентство Associated Press.

«Давление и хаос, возникшие после катастрофического выступления Джо Байдена на дебатах, дают трещины в Белом доме, который до сих пор отличался дисциплиной и лояльностью», - отметили авторы материала.

Из-за провала Байдена на Капитолийском холме «разыгралась драма», часть демократов призывает президента уйти в отставку, другие в кулуарах рассуждают, стоит ли открыто выступать против Байдена. Лидеры Демократической партии в это время пытаются заставить всех членов подчиниться. Сотрудники администрации анонимно высказывают опасения, сможет ли нынешний президент выполнять свои обязанности.

Подобные опасения высказывают и американские СМИ. Ведущий американского телеканала ABC News Джордж Стефанопулос усомнился в способностях Байдена проработать на посту главы государства еще один срок.

США Белый дом в США Выборы президента США Джо Байден Демократическая партия США
11 июля 2024, 00:29
НАТО заявил, что продолжит расширяться в Черном море и на Балканах
РИА «Новости»
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Североатлантический альянс планирует продолжить расширение на Черном море и на Восточных Балканах. Об этом говорится в декларации по итогам саммита НАТО в Вашингтоне.

«Мы по-прежнему привержены дальнейшему участию НАТО на Западных Балканах <...>. Мы подтверждаем нашу постоянную поддержку региональных усилий союзников, направленных на поддержание безопасности, стабильности и свободы судоходства в Черноморском регионе», ― гласит документ.

Страны альянса продолжат анализировать происходящее в Черноморском регионе, концентрируясь на потенциальных и реальных угрозах НАТО, написали в декларации.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите заявил, что блок не видит непосредственной военной угрозы со стороны России.

Саммиты Черное море Вашингтон НАТО
10 июля 2024, 20:34
Мумию пропавшего 22 года альпиниста нашли в горах Перу
Global Look Press
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В горах Перу нашли останки альпиниста, пропавшего при сходе лавины с горы Уаскаран 22 года назад. Об этом сообщило издание Independent.

В то лето погибла вся группа альпинистов, попавшая под лавину на самой высокой точке Перу. Найденные мумифицированные останки принадлежат Уильяму Стэмпу, 59-летнему американцу.

«Найденные тело Стэмпфла, одежда, альпинистское снаряжение и паспорт сохранились благодаря холоду. Документы позволили полиции опознать его тело», - сообщило издание.

Предположительно, останки смогли найти после таяния льда на горном хребте Кордильера-Бланка в Андах.

В Кабардино-Балкарии альпинист погиб на высоте около 5100 метров от удара молнии.

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