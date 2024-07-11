11 июля 2024, 11:56

Нарышкин обвинил Запад во лжи о якобы вмешательстве России в выборы в США

Global Look Press
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Страны Запада четыре года назад уже лгали, рассказывая якобы о влиянии России на президентские выборы в США, и сейчас повторяют эту «версию». Об этом сообщил РИА «Новости» директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», - сказал Нарышкин журналистам.

Он назвал нынешние обвинения «версией-2024» и призвал относиться к ней соответствующе.

В начале июля французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уже высмеял подобные вбросы и призвал прекратить демонизировать Россию.

Разведка США Россия Выборы президента США Выборы
11 июля 2024, 09:58
Орбан и Трамп встретятся в поместье Мар-а-Лаго во Флориде
Global Look Press
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с экс-президентом США Дональдом Трампом в поместье Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Переговоры пройдут 11 июля.

«Орбан отправится в Мар-а-Лаго после завершения саммита НАТО в Вашингтоне», - отметили авторы материала.

Венгерский премьер уже посетил Москву, Киев и Пекин. Визиты состоялись в рамках «миссии мира». После встречи с президентом России Владимиром Путиным Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю и лидерам стран объединения. Он призвал ЕС взять на себя инициативу по урегулированию кризиса на Украине.

Стремление премьера Венгрии разрешить украинский вопрос заставило главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен «задыхаться от ярости» , рассказал французский политик Флориан Филиппо.

Флорида Дональд Трамп Виктор Орбан
11 июля 2024, 09:32
Попытка Запада подорвать Россию нарастила опасность третьей мировой войны
Global Look Press
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Опасность третьей мировой войны нарастает, и возникнуть она может в Европе. Такое заявление в интервью РИА «Новости» сделал научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.

«Ведь главная причина этого - отчаянная попытка Запада подорвать Россию», - подчеркнул он.

Политолог отметил, что настаивает на возрождении роли ядерного фактора в качестве надежного предохранителя. По его мнению, это нужно как для защиты России, так и всего мира.

В интервью эксперт также отметил, что крушение Запада вызовет появление новых мировых центров.

«Одни государства опускаются, другие поднимаются <…> Это естественный процесс», - пояснил он.

О том, что Россия заинтересована в мире , а Запад - в развязывании глобального конфликта и сбыте новых партий оружия, говорил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он заметил, что некоторые страны буквально прокладывают путь к третьей мировой войне. Ранее бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что США переживают ужасные времена , а нынешний лидер Джо Байден как раз втягивает страну в мировую войну.

Европа Войны Россия Запад
11 июля 2024, 08:19
«Политика США вызывает отторжение». Американцы запаниковали из-за встречи БРИКС
РИА «Новости»
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Июньская встреча глав МИД БРИКС и партнеров указала на растущее недовольство политикой Соединенных Штатов в мире. Об этом заявил международный обозреватель Адам Галлахер в статье для Newsweek.

Журналисты и наблюдатели уделили пристальное внимание саммиту «Большой семерки» и конференции по Украине, но не состоявшемуся в России ключевому мероприятию - встрече министров иностранных дел БРИКС с коллегами из двух десятков стран Глобального Юга.

«Эта встреча <…> показала, что политика США вызывает отторжение у все большего количества стран», - подчеркнул Галлахер.

По его словам, мероприятия БРИКС выгодно отличаются от саммитов на Западе. Организация продвигает более справедливые системы безопасности, финансов и управления.

В очереди на вступление в БРИКС стоят 24 государства , рассказала ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. На Западе ничего не могут сделать с расширением организации.

США БРИКС
11 июля 2024, 07:45
Страны Евросоюза подготовили «наказание» Орбану за визит в Россию
Unsplash
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Государства Европейского союза собираются бойкотировать встречи министров, организованные Венгрией. Это станет «наказанием» премьер-министру страны Виктору Орбану за визит в Москву, сообщило издание Politico.

Во время закрытой встречи представитель Венгрии в Евросоюзе Балинт Одор столкнулся с беспрецедентной критикой со стороны коллег. Если Орбан продолжит свой действующий курс, Венгрии грозят «реальные последствия», отметили авторы материала.

Одной из таких мер станет бойкот неформальных встреч. На мероприятии Евросовета, которое состоялось 9 июля, присутствовали представители лишь семи из 27 стран.

Стремление Орбана урегулировать конфликт на Украине вызвало негодование у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, рассказал французский политик Флориан Филиппо. По его словам, венгерский премьер «троллит ЕС».

Венгрия Россия Евросоюз Виктор Орбан

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