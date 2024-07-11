Читайте нас в:

«В 2020 году подобная ложь уже использовалась рядом институций Соединенных Штатов Америки с тем, чтобы повлиять на результаты президентских выборов в пользу одного из кандидатов», - сказал Нарышкин журналистам.

Он назвал нынешние обвинения «версией-2024» и призвал относиться к ней соответствующе.

В начале июля французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо уже высмеял подобные вбросы и призвал прекратить демонизировать Россию.