05 марта 2024, 04:20

Над Европой и США нависла угроза «алюминиевой войны»

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Введение Евросоюзом запрета на импорт российского алюминия приведет к росту соперничества между европейскими и американскими потребителями на мировом рынке. Такое мнение выразили обозреватели Reuters.

Согласно данным агентства, противоборствующим сторонам «придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий», если ЕС введет запрет на ввоз металла из России.

Авторы материала также указали, что дефицит алюминия в ЕС после отказа от российских поставок составит около 500 тысяч тонн. При этом возобновление собственного производства и закупки на Ближнем Востоке не покроют дефицит.

Подорожание алюминия усугубит положение западных компаний в сфере транспорта, строительства и производства упаковки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. В случае такого запрета ЕС, вероятно, столкнется с противодействием таких промышленных стран, как Италия, не желающих введения мер, которые могут повлечь повышение цен.

США Запреты Санкции Россия Евросоюз
05 марта 2024, 04:16
Американца обвинили в передаче военных секретов через сайт для знакомств
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В США предъявили обвинения гражданскому служащему из Небраски Дэвиду Франклину Слейтеру в передаче секретных сведений военного характера зарубежному лицу. Сообщение об этом опубликовали на сайте Минюста США.

По данным ведомства, 63-летний американец был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно» с августа 2021 по апрель 2022 года.

Предположительно, он незаконно передавал сведения, касающиеся национальной обороны Соединенных Штатов, на зарубежную платформу для онлайн-знакомств. Подозреваемого арестовали 2 марта.

Обвиняемый в сливе секретных файлов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Тейшейра признал свою вину. Согласно обвинительному заключению, Тейшейра согласился на отбывание тюремного срока продолжительностью 16 лет.

США Пентагон Военные
05 марта 2024, 03:29
Такер Карлсон предрек США судьбу Римской империи из-за кризиса с нелегальной миграцией
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Соединенные Штаты ждет судьба Римской империи, причиной краха станет проблема с нелегальной миграцией. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон на своем сайте TCN.

Карлсон напомнил историю падения Рима. Империю свергли неграждане, которые не были лояльны Риму.

«Итак, принимая это во внимание, рассмотрим ряд фактов: США наводнили десятки миллионов нелегалов, как минимум 7,2 миллиона», - заявил Карлсон в новом видео.

Журналист посчитал, что количество нелегальных мигрантов превышает население 32 штатов. Карлсон также выступил против инициативы конгрессменов дать возможность мигрантам получить гражданство после службы в армии.

Миллиардер Илон Маск считает, что президенту Джо Байдену выгодно засилье нелегалов в США. После легализации они создадут постоянное большинство - однопартийное государство.

США Мигранты Кризис Джо Байден Такер Карлсон
05 марта 2024, 03:07
Известного 72-летнего борца с проституцией задержали в США за покупкой секс-услуг
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В США задержали 72-летнего адвоката Кеннета Мартина, известного как рьяного борца с проституцией. Правозащитника арестовали при попытке купить секс-услуги, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на генерального прокурора штата Огайо.

Во время полицейской спецоперации по борьбе с торговлей людьми в долине Махонинг задержали двух мужчин, которые пытались заказать услуги девушек по вызову. Среди арестованных оказался 72-летний адвокат по уголовным делам, специализирующийся на домогательствах.

«Иногда развитие проституции стимулируют люди, от которых этого меньше всего ожидаешь», - написал в пресс-релизе генеральный прокурор Огайо Дэйв Йост.

Мужчинам предъявили обвинение в покупке секс-услуг, так как это запрещено законами штата.

В Германии союз работников секс-индустрии пригласил канцлера Олафа Шольца на экскурсию в бордель, чтобы вместе решить проблемы в сфере проституции.

США Адвокаты Законы Мужчины
05 марта 2024, 01:57
Вооруженные банды пытались захватить международный аэропорт в Гаити
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В аэропорту Гаити произошла перестрелка между полицией и вооруженными бандами, которые пытались захватить воздушную гавань. Об этом сообщило агентство Associated Press.

«В понедельник хорошо вооруженные банды попытались захватить контроль над главным международным аэропортом Гаити, ведя перестрелку с полицией и солдатами, пытавшимися дать им отпор», - заявило агентство.

Нападение на Международный аэропорт имени Туссен-Лувертюра произошло спустя несколько часов после объявления комендантского часа в Порт-о-Пренсе. Во время нападения аэропорт был закрыт, пассажиров там не было, отметили в агентстве. По вооруженным людям стреляли из бронированного грузовика, сотрудники аэропорта спрятались.

В посольстве в Венесуэле, Гаити и Доминиканской республике сообщили РИА «Новости» , что россияне пока не обращались за помощью.

Полиция

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