Над Европой и США нависла угроза «алюминиевой войны»

Согласно данным агентства, противоборствующим сторонам «придется агрессивно конкурировать за ближневосточный алюминий», если ЕС введет запрет на ввоз металла из России.

Авторы материала также указали, что дефицит алюминия в ЕС после отказа от российских поставок составит около 500 тысяч тонн. При этом возобновление собственного производства и закупки на Ближнем Востоке не покроют дефицит.

Подорожание алюминия усугубит положение западных компаний в сфере транспорта, строительства и производства упаковки.

Ранее сообщалось, что Евросоюз, скорее всего, не распространит антироссийские санкции на импорт алюминия. В случае такого запрета ЕС, вероятно, столкнется с противодействием таких промышленных стран, как Италия, не желающих введения мер, которые могут повлечь повышение цен.