«Мрачная и неамериканская». Карлсон разнес речь Байдена перед конгрессом

Больше всего цветов в мире по итогам 2023 года экспортировали Нидерланды, Колумбия и Эквадор. Суммарная стоимость их поставок составила 6,6 миллиарда долларов, сообщило РИА «Новости».

Нидерланды стали абсолютными лидером в торговле цветами - за прошлый год страна продала 552 тысячи тонн на 4,6 миллиарда долларов. Второе место заняла Колумбия, которая заработала на цветах 1,1 миллиарда долларов, а третье - Эквадор с экспортом на 987 миллионов долларов.

В пятерке лидеров оказались Кения и Нигерия. За ними расположились Италия, Китай, Канада, Малайзия и ЮАР.

«При этом среди лидеров экспорта за год сильнее всего нарастила свои поставки Нигерия - в четыре раза», - написали авторы материала.

Россия в 2023 году экспортировала цветы на 40 тысяч долларов.

Цветы - традиционный подарок женщинам на 8 Марта. Однако не стоит забывать про экологию: лучше отказаться от неперерабатываемой упаковки для букетов. Как правило, она состоит из полипропилена, а переработать его невозможно. После праздников все это превращается в отходы, и тысячи тонн пластика отправляются на полигоны. Сами цветы также могут нанести вред окружающей среде: при больших поставках в атмосферу выделяется огромное количество углекислого газа и пестицидов.