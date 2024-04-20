«Мощный потенциал». Превосходство российского бомбардировщика признали в США

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По мнению авторов материала, Ту-160М2 обладает «мощным наступательным потенциалом» и по многим параметрам значительно опережает американские самолеты. Бомбардировщик могут оснастить гиперзвуковыми ракетами, добавили в журнале.

«Как и его прообраз, новый вариант [самолета] сможет нести шесть различных типов вооружений, включая ракету Х-101 и его ядерную версию Х-102», - объяснили в издании.

Бомбардировщик Ту-160М «Блэкджек», или «Белый лебедь», можно назвать грозным оружием, заключили в американском журнале.

Ранее в The National Interest оценили новый северокорейский танк , построенный на основе советского Т-62. Боевую машину испытали на учениях в КНДР весной. Боевую машину оснастили гладкоствольной пушкой калибра 125 миллиметров, пулеметом, автоматическим гранатометом и пусковыми установками с противотанковыми ракетами Bulsae-3. Журналисты указали на сходство танка с российским Т-14 «Армата».