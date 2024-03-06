06 марта 2024, 12:59

Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

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Правительство Молдавии поддержало приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа. Его слова привело РИА «Новости».

Решение приняли из-за «коренного изменения обстоятельств» с момента подписания документа в Париже в ноябре 1990 года. Молдавия оставила за собой возможность вернуться к реализации договора позднее, отметил Мижа.

Уточняется, что решение правительства республики вступит в силу через 150 дней после уведомления стран-участников ДОВСЕ. Действие соглашения приостановило 21 государство, напомнил госсекретарь Минобороны.

Россия тоже вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. После этого все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие , заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Молдавия Европа Оружие
06 марта 2024, 13:01
Белоруссия отметила постепенное «отрезвление» западных стран
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У все большего количества западных стран наблюдаются «признаки отрезвления», считает глава МИД Белоруссии Сергей Алейник. Его процитировало РИА «Новости».

Алейник отметил, что Запад продолжает незаконную транспортную и финансовую блокаду республики.

«Западники <…> произвольно применяют даже собственное санкционное законодательство, „кошмарят“ свой бизнес, дезинформируют свое население, грубо попирают международное торговое право. <…> Однако мы уже видим отдельные признаки отрезвления у все большего числа наших оппонентов из западных стран», - указал он.

Страна не совершает недружественных и агрессивных шагов по отношению к Западу и готова к диалогу, подчеркнул он. Принимаются только ответные меры.

В феврале министр обороны Белоруссии Виктор Хренин сообщил, что Запад готовится к военным действиям и ведет воздушную и радиотехническую разведку против республики.

Глава МИД заявил о намерении Белоруссии жестко добиваться возобновления свободного движения жизненно важных товаров и доводить до жителей западных стран правду о действиях их политиков. Запрос на беспристрастную информацию растет, отметил Сергей Алейник.

Белоруссия Международные отношения Запад
06 марта 2024, 12:28
Кремль отреагировал на выдачу ордеров для «ареста» российских военачальников
РИА «Новости»
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Россия не признает решения Международного уголовного суда, который выдал ордена на «арест» российских военачальников. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили «Вести».

«Мы не участники статута, мы не признаем это», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что это не первое решение подобного рода. В МУС идут различные процессы, которые держат в строгом секрете. Поэтому Россия соответствующим образом и относится к таким решениям.

Ранее Песков заявил, что Запад прямо вовлечен в конфликт на Украине. И опубликованный разговор немецких офицеров про Крымский мост является прямым доказательством этого.

Ход спецоперации находится под контролем президента Владимира Путина, уточнил Песков. Главе государства регулярно докладывают о том, что происходит в зоне СВО.

Кремль Суд Дмитрий Песков Россия Аресты
06 марта 2024, 12:20
Стала известна причина отказа послов стран ЕС от встречи с Лавровым
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Коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не противоречит внешней политике объединения. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он объяснил, что посольства находятся в постоянном контакте с штаб-квартирами на родине и согласуют с ними свои действия.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны», - подчеркнул Стано.

Представитель ЕС добавил, что представительство объединения уже разъяснило российской стороне ситуацию с отказом послов встретиться с Лавровым.

Ранее глава МИД проинформировал, что европейские дипломаты решили не приходить на встречу с ним. О своем отказе дипломаты объявили за два дня до назначенной встречи.

Сергей Лавров Евросоюз МИД РФ
06 марта 2024, 10:49
Гагаузская автономия не выйдет из состава Молдавии в ближайшем будущем
РИА «Новости»
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Для выхода Гагаузской автономии из состава Молдавии пока нет предпосылок. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Она напомнила, что молдавский закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» подразумевает такую возможность только в случае утраты независимости страной.

«На сегодня нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу», - отметила Гуцул.

По ее словам, автономия «прекрасно сосуществует» с другими народами края, а все возникающие противоречия с «центром» носят искусственный характер и лежат в политической плоскости. Гуцул выразила уверенность в том, что эти споры урегулируют путем диалога по мере роста политической культуры и с приходом к власти «новых ответственных политиков с государственным мышлением».

Ранее глава Гагаузии отмечала, что автономия рассчитывает на сохранение и укрепление сотрудничества с Россией и поддержку с ее стороны.

Законы Молдавия

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