Молдавия приостановила действие ДОВСЕ
Правительство Молдавии поддержало приостановку действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), сообщил госсекретарь Министерства обороны республики Валерий Мижа. Его слова привело РИА «Новости».
Решение приняли из-за «коренного изменения обстоятельств» с момента подписания документа в Париже в ноябре 1990 года. Молдавия оставила за собой возможность вернуться к реализации договора позднее, отметил Мижа.
Уточняется, что решение правительства республики вступит в силу через 150 дней после уведомления стран-участников ДОВСЕ. Действие соглашения приостановило 21 государство, напомнил госсекретарь Минобороны.
Россия тоже вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. После этого все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие , заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.