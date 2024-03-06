Молдавия приостановила действие ДОВСЕ

Решение приняли из-за «коренного изменения обстоятельств» с момента подписания документа в Париже в ноябре 1990 года. Молдавия оставила за собой возможность вернуться к реализации договора позднее, отметил Мижа.

Уточняется, что решение правительства республики вступит в силу через 150 дней после уведомления стран-участников ДОВСЕ. Действие соглашения приостановило 21 государство, напомнил госсекретарь Минобороны.

Россия тоже вышла из Договора об обычных вооруженных силах в Европе. После этого все основные механизмы контроля над вооружениями прекратили свое действие , заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.