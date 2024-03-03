Миролюбивая ливерная колбаса. Военные подтолкнут Шольца к конфликту с Россией?

По его мнению, в Германии будут делать упор на то, что во главе страны стоит «миролюбивый парень (он же „ливерная колбаса“)» канцлер Олаф Шольц. И любые разговоры сродни тому, что утекло в Сеть, - «происки военных», которые любят «играть в войнушку». При этом никто не знает, был ли Шольц в курсе обсуждений ударов по Крыму.

«Но даже если не в курсе и ничего такого не поручал, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их», - написал Медведев.

Он подчеркнул, что попытки представить разговор офицеров бундесвера «как игры в ракеты и танчики» - обыкновенная ложь. Медведев предположил, что Германия готовится к конфликту с Россией.