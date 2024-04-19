19 апреля 2024, 22:55

Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

РИА «Новости»
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Минобороны Молдавии отказалось выделить почетный караул и салютную команду для проведения захоронения останков советских солдат на Шерпенском плацдарме. Об этом в Telegram-канале сообщил глава национального оргкомитета «Победа» и поискового движения республики Алексей Петрович.

По словам Петровича, министерство отказало поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад при освобождении страны от фашизма. В этом году причиной отказа послужило празднование Дня Национального флага, в котором будут задействованы все 6,5 тысячи военнослужащих.

«Не армия, а шапито какое-то, которое постоянно что-то отмечает. Независимость, День флага, Ночь музеев, День взятия Бастилии, День сурка», - сыронизировал глава оргкомитета.

Конституционный суд Молдавии одобрил поправки в конституцию, касающиеся евроинтеграции и проведения референдума, который пройдет 20 октября 2024 года.

Суд Военные Молдавия Армия
19 апреля 2024, 22:54
В Польше задержали белоруса по делу о покушении на Леонида Волкова
Freepik
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Польский премьер Дональд Туск рассказал о задержании белоруса, который мог заказать у двух поляков убийство экс-главы  «Фонда борьбы с коррупцией»* Леонида Волкова**. Об этом он заявил в соцсети Х.

«Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника [Алексея] Навального, задержан. Нападавшие также задержаны», - сказано в публикации.

До этого литовская версия сайта Delfi сообщила, что 13 марта на Волкова** напали неизвестные с молотком. У мужчины остался синяк под глазом и ссадина на лбу. Также мужчина заявил о переломе руки.

Ранее страны ЕС ввели санкции из-за смерти Навального. Речь идет о персональных ограничениях против 30 физических лиц, среди них оказались представители руководства колоний и судейского корпуса. Ограничения также коснулись самих исправительных колоний ИК-3 и ИК-6. Для попавших в санкционный список ввели запрет на поездки в государства Евросоюза.

* Экстремистская организация, запрещена в России ** Признан иностранным агентом, включен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Россия Польша
19 апреля 2024, 19:25
Бряцание оружием только ослабит положение Евросоюза — МИД
РИА «Новости»
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Дальнейшая форсированная милитаризация Евросоюза и «бряцание оружием» только ослабят его положение в многополярном мире. Такое заявление сделала официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«За прошедшие пять лет Евросоюз деградировал», - сказала дипломат.

Если в 2019 году в ЕС еще кто-то всерьез рассуждал о возможности «стратегической автономии», отметила Захарова, то сейчас союз утратил политическую субъектность. По мнению официального представителя дипведомства, европейские страны по сути стали «заморской территорией США».

Сейчас Евросоюз надеется на использование замороженных российских активов. Хотя в Кремле не раз замечали, что любое посягательство на частную собственность россиян за рубежом незаконно.

Захарова заявила, что Россия решительно ответит Западу на возможную конфискацию своих активов. Церемониться никто не собирается, подчеркнула она.

США Мария Захарова Россия Запад Евросоюз
19 апреля 2024, 18:48
Финский премьер отказался обсуждать с русскоязычными жителями открытие границы
РИА «Новости»
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Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо отказался общаться с русскоязычными жителями о возможном открытии границы. Об этом написали в Telegram-канале «Александровское общество».

Орпо посетил границу с Россией вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активисты «Александровского общества» хотели пообщаться с ним на «важнейшую тему», сообщить, насколько сильно ситуация «усложнила жизнь» многих людей.

«Но, увы, для общения с народом времени у них не нашлось: офис премьер-министра отказал нам в аудиенции, сославшись на плотный график», - отмечается в публикации.

Урсула фон дер Ляйен и Петтери Орпо осматривали границу с вертолета.

В начале апреля в Финляндии состоялась акция протеста из-за закрытия границы с Россией. В ней приняли участие около 50 человек. Подобный митинг также проходил в январе по инициативе «Александровского общества».

Это некоммерческая общественная организация, выступающая за поддержку, защиту прав и свобод финляндских русских и русскоязычных финнов, а также «всех людей, разделяющих ценности правового государства».

Финляндия Россия Урсула фон дер Ляйен
19 апреля 2024, 18:15
Страны G7 призвали Россию соблюдать мораторий на ядерные испытания
РИА «Новости»
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Страны «Большой семерки» обеспокоены тем, что Россия отозвала ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стране стоит сохранить мораторий на подобные испытания, говорится в коммюнике, выпущенном по итогам встречи глав МИД государств G7 на острове Капри в Италии.

«Мы глубоко сожалеем о том, что Россия отказалась от ратификации договора. <…> Настоятельно призываем Москву продолжать соблюдать мораторий на ядерные испытания», - подчеркивается в заявлении.

Президент России Владимир Путин подписал указ об отзыве ратификации ДВЗЯИ еще 2 ноября 2023 года. Американские СМИ назвали этот шаг «ошеломляющим». При этом в МИД РФ констатировали, что страна продолжит соблюдать мораторий на ядерные испытания.

Страны «Большой семерки» обеспокоены тем, что Россия отозвала ратификацию Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). Стране стоит сохранить мораторий на подобные испытания, говорится в коммюнике , выпущенном по итогам встречи глав МИД государств G7 на острове Капри в Италии.

Отмечается что страны «серьезно обеспокоены» заявлениями России, касающимися испытаний ядерных взрывчатых веществ.

G7 Ядерное оружие Россия

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