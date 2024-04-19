Минобороны Молдавии отказалось воздать воинские почести борцам с фашизмом

По словам Петровича, министерство отказало поисковому движению в выделении почетного караула, салютной команды и военного оркестра для церемонии захоронения советских воинов, погибших 80 лет назад при освобождении страны от фашизма. В этом году причиной отказа послужило празднование Дня Национального флага, в котором будут задействованы все 6,5 тысячи военнослужащих.

«Не армия, а шапито какое-то, которое постоянно что-то отмечает. Независимость, День флага, Ночь музеев, День взятия Бастилии, День сурка», - сыронизировал глава оргкомитета.

Конституционный суд Молдавии одобрил поправки в конституцию, касающиеся евроинтеграции и проведения референдума, который пройдет 20 октября 2024 года.