Милонов предложил дарить женщинам на 8 Марта беременность

Самый подходящий подарок для женщины на 8 Марта - это новая беременность. Об этом заявил депутат Госдумы Виталий Милонов, его слова передало издание «Говорит Москва».

«Я считаю, что лучший подарок для женщины - это новая беременность. Ребенок - это самая настоящая радость, от бухла - похмелье и все, пустая посуда, ощущение бэушности. Мужчины должны быть мужчинами, если возможно», - заявил он.

Депутат призвал отказаться от большого количества алкоголя в такой праздник. Исключением может стать «бутылочка шампанского». По мнению парламентария, зачатия в пьяном виде не должно произойти. Трезвые женщины - «это прекрасно», считает Милонов.

Ранее депутат призвал привлекать к ответственности курящих беременных женщин и отказывать им в покупке табачной или никотиносодержащей продукции. Также он потребовал не продавать сигареты матерям с детьми, потому что курение родителей негативно отражается на несовершеннолетних. Помимо этого, парламентарий возмутился легкодоступным расположением алкоголя в супермаркетах.