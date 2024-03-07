07 марта 2024, 08:15

МИД Китая призвал сделать Палестину полноправным членом ООН

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Китай одобрил предоставление Палестине статуса полноправного члена ООН и обратился к другим государствам с просьбой не препятствовать стране на пути к цели. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, сообщило РИА «Новости».

«Мы поддерживаем становление Палестины в качестве полноправного члена Организации Объединенных Наций», - указал он.

По его словам, китайское руководство стремится к справедливому решению палестинского вопроса. Ван И добавил, что другим странам нельзя больше закрывать глаза на то, что территории Палестины «являются оккупированными в течение длительного времени».

Ранее востоковед Станислав Тарасов рассказал, что ситуацию в секторе Газа усугубляет позиция США. Американская сторона предлагает урегулировать конфликт с помощью собственного формата переговоров с Израилем и арабскими странами, хотя это нарушает правила, установленные Советом Безопасности ООН. По мнению политолога, Белый дом практически парализовал деятельность международной организации.

ООН Китай Конфликт Израиля и Палестины Палестина
07 марта 2024, 08:28
Россия пригрозила Литве ответом за конфискацию авто
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Литва получит ответ в случае конфискации машин с российскими регистрационными номерами. Об этом РИА «Новости» сообщили в МИД России. Гражданам страны в дипведомстве посоветовали воспользоваться оставшимся временем и минимизировать риски в отношении их собственности.

«Действительно, 11 марта истекает срок, который литовские власти определили как крайний для вывоза или перерегистрации транспортных средств, зарегистрированных в нашей стране», - сказали в МИД РФ.

Но если решение реализуют, его можно будет расценить как грубейший акт грабежа на государственном уровне. В российском представительстве заверили, что подобные дискриминационные действия без ответа не останутся.

Автомобили с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Нужно либо зарегистрировать транспортное средство в Литве, либо покинуть Евросоюз. Требования не будут распространяться на машины, которые следуют транзитом в Калининградскую область и из нее.

Литва Россия Евросоюз Машины МИД РФ
07 марта 2024, 07:32
Нидерланды заговорили об угрозе ядерной войны с Россией
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Члены парламента Нидерландов Тьерри Боде и Пепейн ван Хаувелинген подняли вопрос об угрозе ядерной войны с Россией в запросе к премьер-министру Марку Рютте, министру обороны Кайсе Оллонгрен и главе МИД Ханке Брюинсу Слоту. Документ оказался в распоряжении «Ленты.ру».

«Как вы думаете, какими будут последствия возможной ядерной войны с Россией для Нидерландов? Каковы будут последствия для Нидерландов, если Россия применит одно из своих самых мощных ядерных вооружений, например, над Утрехтом?» - написали депутаты.

Они также задались вопросом, сколько голландцев может погибнуть и переживет ли вообще кто-то их них «тотальную ядерную войну между НАТО и Россией в Нидерландах».

Кроме того, парламентарии попросили правительство изучить возможные последствия атаки ракетным комплексом РФ «Сармат». Они спросили, правда ли, что эти ракеты могут нести 10 ядерных бомб и Нидерланды не могут перехватить их и что будет, если Россия сбросит их на 10 крупных голландских городов.

Авторы обращения попросили правительство выбрать: либо поддерживать Украину, либо предотвратить ядерную мировую войну.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что страна применит ядерное оружие только в случае возникновения угрозы ее существованию. Других сценариев нет, и говорить о них, по мнению официального представителя Кремля, «безответственно».

Россия Нидерланды
07 марта 2024, 06:58
Россия и Китай построили новую модель отношений между странами — Ван И
РИА «Новости»
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Отношения России и Китая стали образцом новой модели взаимодействия двух крупных держав. Сотрудничество построили на основе принципов добрососедства и исключения конфронтации, заявил журналистам министр иностранных дел КНР Ван И. Его процитировало РИА «Новости».

«[Россия и Китай] крепко придерживаются добрососедства, углубляют всестороннее стратегическое сотрудничество, полагаясь на принципы неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон», - сказал он.

Ван И заявил, что стратегическое взаимодействие и политическое сотрудничество между странами углубились. По словам министра, Россия и Китай создали новую модель отношений между державами, отличную от формата холодной войны. Он сказал, что государства обеспечат безопасность в регионе.

В 2033–2035 годах запланировали совместную миссию по доставке на Луну ядерной энергетической установки силами китайских и российских специалистов. Гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов заявил, что технологические вопросы для реализации будущего проекта почти решили.

Дипломатия Международные отношения Россия Китай
07 марта 2024, 06:43
Школьников в Филадельфии расстреляли на автобусной остановке
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В городе Филадельфия люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. Пострадали восемь человек, из них одного госпитализировали в критическом состоянии. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Преступление совершили днем 6 марта на автобусной остановке недалеко от перекрестка с проспектом Коттман. Учащиеся Северо-восточной средней школы готовились сесть в подъехавший автобус, когда из припаркованного через дорогу авто вышли три человека и начали стрелять.

Комиссар полиции Кевин Бетель сообщил, что они произвели не менее 30 выстрелов и ранили восемь человек в возрасте от 15 до 17 лет. В одного из подростков попали несколько раз, его доставили в районную больницу в критическом состоянии.

Полиция начала расследование и распространила приметы нападавших. Они приехали на Hyundai Sonata примерно за три минуты до стрельбы и припарковались на месте для инвалидов. Водитель оставался в машине, пока его напарники в масках стреляли в школьников.

В Калифорнии мужчина открыл огонь в кабинете стоматолога. Один человек погиб, двое получили ранения.

США Стрельба Школьники

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