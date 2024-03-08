«Мезозойский постмодерн». Захарова высмеяла речь Байдена в конгрессе

«Послушала выступление Байдена в конгрессе. Это какой-то мезозойский постмодерн», - поделилась впечатлениями Захарова.

Она напомнила, что президент США обратился к Владимиру Путину и подчеркнул, что не покинет должность. При этом в конце речи добавил, что ушел бы прямо сейчас, если бы был умным.

«То есть не уходит Байден, по его же словам, потому что он не умный», - отметила Мария Захарова.

Припомнила она и слова президента США о дешевых медикаментах в Москве. По словам представителя МИД, российским дипломатам придется добавлять в список целей для поездок в Россию графу «За лекарствами по совету Байдена».

Тему препаратов американский лидер затронул в конгрессе. Глава государства отметил, что лекарства в России стоят дешевле , чем в США.