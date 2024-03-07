Меган Маркл придется заплатить, чтобы увидеть мужа в «дни его славы»

Стриптизерша Кэрри Роял затаила обиду на принца Гарри, так как он вычеркнул ее из книги воспоминаний «Запасной», в которой есть упоминание той вечеринки. Женщина заявила, что целовалась с принцем, когда ее позвали на вечеринку в отеле. Роял пригрозила, что выложит на свою страницу OnlyFans фотографии голого Гарри, которые еще не видели в свете.

«Если она хочет снова увидеть своего мужа в дни его славы, ей придется подписаться и заплатить», - заявила 52-летняя бывшая работница индустрии.

Роял заявила, что у нее есть несколько фото Гарри у бассейна. Она пообещала сообщить, если герцогиня Сассекская подпишется на ее страницу.