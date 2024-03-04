04 марта 2024, 22:23

Медведев призвал выгнать послов ЕС после их отказа от встречи с Лавровым

РИА «Новости»
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После отказа послов стран Европейского союза встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым уровень дипломатических отношений должен снизится. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в соцсети Х.

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. <…> На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза - понизить», - заявил он.

Ранее стало известно, что европейские послы долго не могли принять решение и в итоге все-таки испугались видеться с Лавровым. За два дня до встречи они отклонили приглашение главы МИД РФ. По словам министра, поведение дипломатов удивило его. Он отметил, что такой поступок продемонстрировал страх послов перед страной, в которой они аккредитованы.

Дипломатия Дмитрий Медведев Сергей Лавров Россия Евросоюз МИД РФ
04 марта 2024, 22:01
В Тирасполе увековечат имена жителей, погибших в годы ВОВ
РИА «Новости»
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Имена всех жителей Тирасполя, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, увековечат. Об этом сообщила пресс-служба главы .

Имена всех жителей Тирасполя, которые погибли в годы Великой Отечественной войны, увековечат. Об этом сообщила пресс-служба главы Приднестровской Молдавской Республики.

С соответствующим предложением на совещании у главы Приднестровской Молдавской республики Вадима Красносельского выступил мэр города Олег Довгопол.

Согласно проекту, на мемориале Славы в Тирасполе будут установлены памятные плиты с именами всех жителей города, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Ранее сообщалось, что в деревне Мокрое под Можайском открыли стелу в честь присвоения ей почетного звания «Населенный пункт воинской доблести». В церемонии поучаствовали представители Минобороны, общественных организаций, духовенства, ветераны, жители деревни и родственники шести солдат, останки которых захоронили на мемориале.

Ветераны Приднестровье Великая Отечественная война
04 марта 2024, 21:01
Послы Евросоюза в последний момент отказались прийти на встречу с Лавровым
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Послы Евросоюза долго думали, но в конечном итоге побоялись встретиться с министром иностранных дел России. За два дня до указанной даты они отклонили приглашение. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на сессии Всемирного фестиваля молодежи, трансляцию его выступления провели организаторы мероприятия.

«Что вы думаете? За два дня до назначенного мероприятия, до встречи нам прислали ноту: „Мы решили не ходить“», - отметил Лавров.

Министр иностранных дел добавил, что поведение послов удивило его и показало страх дипломатов перед страной, в которой они аккредитованы.

«Где это вообще видано?» - задался вопросом Лавров.

Ранее министр рассказал, что государства Запада мечтают одолеть Россию на поле боя. По его словам, страна всегда готова пойти на контакт, но только в том случае, если диалог предлагается вести всерьез.

Сергей Лавров Россия Евросоюз МИД РФ
04 марта 2024, 21:00
Вооруженный мужчина в Германии взял заложников в больнице
Freepik
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В Германии вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в больнице. Все произошло в городе Ахен, сообщила газета Bild.

Ка сообщило издание со ссылкой на полицию, вооруженный мужчина захватил несколько заложников, правоохранители оцепили спецназом территорию больницы на юго-западе города.

Официальные власти пока не сообщили, кому именно угрожает мужчина, кого взял в заложники и какие у него требования. Полиция действует по плану освобождения вероятных заложников.

Германия Больницы Мужчины
04 марта 2024, 20:38
Гендиректор МАГАТЭ встретится с российской делегацией в Сочи
РИА «Новости»
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Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует 5 марта вылететь в Сочи для консультаций с российской делегацией по Запорожской АЭС. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

По его словам, переговоры между сторонами запланированы на 6 марта. Также представитель российской стороны прокомментировал заявление Гросси по поводу его намерения встретиться с Владимиром Путиным.

Дипломат отметил, что, в соответствии с существующей практикой, «информация на сей счет должна исходить от пресс-службы президента, если и когда она сочтет это целесообразным и своевременным сделать такое объявление».

Ранее сообщалось, что на Запорожской атомной электростанции приступили к ремонту первого энергоблока. Там выполнят весь комплекс ремонтно-восстановительных работ. Особое внимание уделят всем дизель-генераторам и оборудованию систем безопасности.

Сочи Владимир Путин Запорожская АЭС МАГАТЭ

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