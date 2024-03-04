Медведев призвал выгнать послов ЕС после их отказа от встречи с Лавровым

«Послы стран ЕС в России отказались от встречи с министром иностранных дел России. Якобы по совету Брюсселя. <…> На самом деле всех этих послов надо выгнать из России, а уровень дипломатических отношений со странами Евросоюза - понизить», - заявил он.

Ранее стало известно, что европейские послы долго не могли принять решение и в итоге все-таки испугались видеться с Лавровым. За два дня до встречи они отклонили приглашение главы МИД РФ. По словам министра, поведение дипломатов удивило его. Он отметил, что такой поступок продемонстрировал страх послов перед страной, в которой они аккредитованы.