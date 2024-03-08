Медиамагнат Мердок решил жениться на экс-теще Абрамовича

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Американский 92-летний медиамагнат Руперт Мердок решил жениться на 67-летней Елене Жуковой - бывшей теще миллиардера Романа Абрамовича. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

По данным издания, пара состоит в отношениях с лета 2023 года. Мердок и Жукова уже помолвлены, свадьбу запланировали на июнь. Церемония пройдет в поместье мультимиллиардера в Калифорнии.

Предположительно, Мердок познакомился с экс-тещей Абрамовича через свою третью супругу Венди Дэг. Жукова, которая является молекулярным биологом, изучала диабет в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Сейчас она на пенсии.

Ранее СМИ сообщили о романе голливудского актера Тома Круза с 36-летней Эльсиной Хайровой - моделью, дочерью экс-депутата Госдумы и бывшего главного налоговика Татарстана. Пару заметили на вечеринке в поддержку лондонской благотворительной организации.