Маску объяснили причину существования НАТО

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой блок НАТО был основан, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира», - ответил лидер прибалтийского государства.

Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил ранее, что НАТО нужно распустить, поскольку СССР распался еще в 1991 году. Маск согласился с этой идеей.

Изначально блок создавался для «сдерживания» СССР, эту доктрину провозгласил в 1947 году президент США Гэрри Трумэн. НАТО появился в 1949 году и неоднократно расширялся.

В 2023 году к альянсу присоединилась Финляндия, в ближайшее время ожидается вступление Швеции. В России заявили, что ответят на расширение альянса развертыванием дополнительного вооружения в Ленинградском и Московском военных округах.