03 марта 2024, 17:01

Маску объяснили причину существования НАТО

РИА «Новости»
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Военно-политический блок НАТО существует ради борьбы с Россией. Таким образом президент Латвии Эдгарс Ринкевичс отреагировал на вопрос американского предпринимателя Илона Маска в соцсети X о том, почему альянс до сих пор не упразднили.

«Дорогой Илон Маск, причина, по которой блок НАТО был основан, существует и будет существовать, - это Россия и другие враги свободного мира», - ответил лидер прибалтийского государства.

Американский бизнесмен Дэвид Сакс заявил ранее, что НАТО нужно распустить, поскольку СССР распался еще в 1991 году. Маск согласился с этой идеей.

Изначально блок создавался для «сдерживания» СССР, эту доктрину провозгласил в 1947 году президент США Гэрри Трумэн. НАТО появился в 1949 году и неоднократно расширялся.

В 2023 году к альянсу присоединилась Финляндия, в ближайшее время ожидается вступление Швеции. В России заявили, что ответят на расширение альянса развертыванием дополнительного вооружения в Ленинградском и Московском военных округах.

Латвия Россия НАТО Илон Маск
03 марта 2024, 16:30
Белоруссия обвинила Литву в специальном создании затора на границе
РИА «Новости»
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Литовская сторона специально создает затор на границе с Белоруссией. Такое мнение выразили в таможенном комитете республики.

В ведомстве напомнили, что два таможенных поста с Литвой закрылись 1 марта. С учетом этого основная масса перевозчиков поехала в пункт пропуска «Каменный Лог».

«Нагрузку наша сторона приняла исправно, чего не скажешь про литовских соседей. В пункте пропуска - очередь из грузовиков протяженностью в 10 километров. Складывается ощущение, что литовская сторона специально создает затор», - указали в комитете.

Там же напомнили о нормах, по которым необходимо оформлять по 500 машин в каждом направлении. При нормальной работе разгрузить переезды реально, выразили уверенность белорусские специалисты, добавив, что сотрудников с закрытых пунктов пропуска можно было бы перенаправить на действующие. Белоруссия так и поступила, а Литва, судя по всему, нет.

«Как рассказали здесь водители, белорусы оформляют машины быстро: на одну уходит около 15 минут. Загвоздка в литовцах. И все, кто ожидает здесь, надеются на их благоразумие. Хотя многие уже не верят, что проблема решится быстро», - подчеркнули представители комитета.

Также в пресс-службе обратили внимание, что белорусские таможенники и пограничники продолжают работать, даже несмотря на простой их литовских коллег.

Белоруссия Таможня Литва
03 марта 2024, 15:54
ХАМАС допустил перемирие с Израилем по итогам переговоров в Каире
Global Look Press
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Реализация соглашения о перемирии с Израилем возможна в срок от 24 до 48 часов при условии выполнения всех требований. Об этом в комментарии агентству France Presse заявил высокопоставленный чиновник ХАМАС на условиях анонимности.

Он пояснил, что речь идет о перемещении части беженцев в северные районы сектора Газа, а также об увеличении объема гуманитарной помощи.

«Выполнение этих требований проложит путь к соглашению о перемирии в течении 24 или 48 часов», - заявил собеседник агентства.

В воскресенье, 3 марта, делегация палестинской группировки прибыла в Каир для встречи с посредниками от Катара и США по обсуждению возможного перемирия с Израилем в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.

С представителями Израиля посредники провели встречу в минувшую субботу. Предварительно, страна согласилась на поэтапное освобождение заложников в обмен на прекращение огня.

Ответ ХАМАС на предложение ждут в воскресенье или понедельник. Стороны конфликта подняли тему перемирия на фоне угроз Израиля начать 10 марта операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, куда переместилось большое число беженцев, и в центральной части анклава.

Министр обороны страны Йоав Галлант допустил, что проведение наступления отложат, если решится вопрос с заложниками.

Израиль Переговоры Конфликт Израиля и Палестины Палестина
03 марта 2024, 15:53
Турецкие бизнесмены решили подать в суд на американских чиновников за угрозы
РИА «Новости»
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Несколько бизнесменов из Турции собрались подать в суд на американских чиновников из-за угроз с их стороны о введении вторичных санкций. Об этом сообщило местное издание Aydınlık.

Авторы материала при этом не уточнили точное количество турецких предпринимателей, которые намереваются обратиться с исковыми заявлениями. Также не раскрыли журналисты и имена бизнесменов.

Еще одна причина для обращения в суд, по информации Aydınlık, связана с передачей турецкими банками информации о проводимых с Россией операциях чиновникам из США. Доцент кафедры международного права Университета Хаджеттепе доктор Эрдем Илкер Мулту заявил в комментарии изданию, что в случившемся следует разобраться прокуратуре страны, а правительству нужно объявить этих чиновников персонами нон грата.

Ранее газета сообщала о том, что сотрудники посольства и консульств США, работающих в Турции, стали посещать местные компании и финансовые учреждения, угрожая включить их в санкционный список за бизнес с Россией.

О давлении на бизнес в Турции со стороны Штатов также заявлял в беседе с РИА «Новости» посол Алексей Ерхов. Дипломат осудил действия американских представителей, подчеркнув, что их поведение противоречит нормам и принципам межгосударственного общения.

США Турция Санкции Россия
03 марта 2024, 15:39
Стал известен новый премьер Пакистана
Global Look Press
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Глава партии «Пакистанская мусульманская лига — Наваз» Шехбаз Шариф занял пост премьер-министра Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

Глава партии «Пакистанская мусульманская лига - Наваз» Шехбаз Шариф занял пост премьер-министра Пакистана. Об этом сообщил телеканал Geo TV.

За кандидатуру Шарифа проголосовали 201 депутат, его конкуренту Омару Аюбу отдали 92 голоса. После голосования Шарифа пригласили выступить перед палатой представителей.

Шарифу 72 года, он стоял во главе коалиционного правительства Пакистана с 2022 года по август 2023-го. Ранее был главным министром провинции Пенджаба и помог предотвратить финансовый кризис в регионе после подписания соглашения о новом пакете денежной помощи со стороны Международного валютного фонда.

Шариф называл своими главными задачами улучшение отношений с США и укрепление экономики страны. Его предшественника Имрана Хана сняли с поста по обвинениям в разглашении государственной тайны и отмывании денег. Суд отправил его в тюрьму на 14 лет.

Депутаты Пакистан

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