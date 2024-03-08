Машинам с российскими номерами предписали покинуть Финляндию

Машины с российскими номерами должны будут покинуть Финляндию до 16 марта. Как сообщила местная телерадиокомпания Yle , причина - запрет на въезд в страну для автомобилей, зарегистрированных в России.

«Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы», - передали в СМИ.

В противном случае власти будут проводить расследования, выясняя почему конкретные машины остаются территории Финляндии, как долго они находятся в стране, соблюдены ли формальности. Подробный план действий еще разрабатывают.

«Таможня пока не может сказать наверняка, что произойдет с зарегистрированными в России транспортными средствами после 16 марта», - добавили авторы публикации.

Ранее стало известно, что авто с российскими регистрационными номерами начнут конфисковывать в Литве с 11 марта. Нужно либо зарегистрировать транспортные средства в стране, либо покинуть Евросоюз. Россия пригрозила Литве ответом.