Марш женщин против закона об иноагентах начался в Тбилиси

В центре Тбилиси начался марш женщин против закона об иноагентах. Как сообщил корреспондент РИА «Новости» , протестующие собрались на площади Республики, а затем двинулись в сторону здания парламента на проспекте Руставели.

«Проспект на данный момент перекрыт. Вечером планируется очередная массовая акция против закона», - передали журналисты.

В последнее время в Тбилиси регулярно проходят демонстрации из-за спорного закона об иноагентах. Рассматриваемый парламентом законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния». Ранее участники очередной акции пытались захватить Дом правительства в городе. Митинги сопровождаются стычками с полицией.

Неправительственные организации и СМИ Грузии выступили против закона об иноагентах, назвав его «российским авторитарным инструментом». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсурдными, напомним, что подобные законы - общемировая практика.

Ранее председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили заявил, что упразднить или пересмотреть закон об иноагентах могут только в том случае, если Евросоюз предложит стране стать участником объединения.