21 апреля 2024, 01:54

Манифестанты перекрыли площадь в центре Тбилиси

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Участники протестов в Тбилиси, вышедшие против законопроекта об иноагентах, перекрыли площадь Свободы и заблокировали движение автомобилей. Об этом сообщило РИА «Новости».

Автовладельцы окаались недовольны и стали громко сигналить. На место событий прибыли полицейские.

Акции протеста в Грузии начались после иниицирования в парламент правящей партией «Грузинская мечта» закона «О прозрачности иностранного влияния». Проект приняли в первом чтении. В Европейском союзе осудили это и отметили, что с таким законодательством государство не примут в ЕС.

Ранее в центре Тбилиси стартовал марш женщин против закона об иноагентах. Манифестанты собрались на площади Республики и направились в сторону парламента на проспекте Руставели.

Также 19 апреля участники акций протеста в Грузии попытались захватить Дом правительства в столице. Люди старались ворваться в здание, толкали и оскорбляли сотрудников полиции.

Грузия Законы Протесты Полиция Иноагенты
20 апреля 2024, 23:51
Стало известно, что мешает американским ЗРК Patriot засечь российские Су-35
РИА «Новости»
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Российские истребители Су-35 трудно заметить посредством радаров ЗРК Patriot, потому что в самолеты встроили развитую систему радиоэлектронной борьбы. Об этом заявили на YouTube-канале Defense TV.

«Су-35, помимо своей маневренности, обладает низкой радиолокационной заметностью и развитой системой РЭБ. Это может помешать радарам Patriot перехватить его», - отметили авторы видеоролика.

Также авторы материала подчеркнули, что российские истребители часто специально создают ложные цели, которые сильно усложняют наведение зенитных ракет.

Ранее глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что новые системы ПВО Patriot на Украине утилизируют. Он обратил внимание на «маниакальную одержимость НАТО», с которой блок спешит избавиться от зенитно-ракетного комплекса производства США, чтобы как можно скорее утилизировать его в зоне украинского конфликта.

США Истребители Самолеты Россия
20 апреля 2024, 19:56
Литва захотела защититься от России «испанскими лошадьми»
РИА «Новости»
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Охрану границы с Россией в Литве необходимо укрепить. С таким предложением выступил министр обороны страны Лауринас Касчюнас, сообщил РБК.

«Мы думаем о железобетонных ежах, „зубах дракона“, „испанских лошадях“», - сказал он.

Касчюнас отметил, что на это уже выделены деньги. Нужно только ускорить процесс. Что подразумевается под термином «испанские лошади» - не уточняется. Есть проволочное заграждение, называемое «испанский наездник», возможно, министр имел ввиду его.

Ранее российское посольство в Литве две ночи подряд забрасывали коктейлями Молотова. Злоумышленники повредили стену здания. Литовские силовики начали расследование о порче имущества опасным образом. До этого аналогичный случай произошел в Молдавии.

Литва Россия Деньги
20 апреля 2024, 19:34
Главнокомандующий ВМФ России прибыл в Китай
РИА «Новости»
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Главнокомандующий Военно-морским флотом России Александр Моисеев прибыл с делегацией в Китай для участия в симпозиуме. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Моисеев и российская военная делегация примут участие в 19-м Симпозиуме ВМС стран западной части Тихого океана», - передали в оборонном ведомстве.

Главнокомандующий ВМФ России выступит на симпозиуме, а также проведет несколько встреч с представителями Военно-морских сил КНР и других стран. В Китае Моисеев пробудет до 25 апреля. Как отметили в Минобороны, поездка российской делегации в республику - еще один шаг для укрепления и развития стран.

Взаимодействие России и Китая идет по разным направлениям. Ранее глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков встретился с коллегой из КНР Хуай Цзиньпэном. Они обсудили вопросы российско-китайского сотрудничества в сфере высшего образования.

Военные Россия Китай
20 апреля 2024, 19:21
«Позор!» Израиль в пух и прах разнес Эрдогана за встречу с главой политбюро ХАМАС
РИА «Новости»
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Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией — «позор» для турецкого лидера. Такое резкое заявление глава министерства иностранных дел Израиля Исраэль Кац опубликовал в социальной сети X.

«Эрдоган, позор тебе!» - написал Кац.

Президент Турции принял во дворце Долмабахче в Стамбуле главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию. Они обсудили ситуацию в секторе Газа, а также шаги, необходимые для доставки в палестинский анклав гуманитарной помощи.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября. В тот день движение ХАМАС выпустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Эрдоган сравнил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с Адольфом Гитлером и Бенито Муссолини из-за боевых действий в секторе Газа. По его мнению, израильская армия совершает преступления против человечности и проводит политику геноцида против палестинцев. Турция запретила экспорт в Израиль промышленных и строительных товаров.

Турция Израиль Реджеп Эрдоган Конфликт Израиля и Палестины Стамбул

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