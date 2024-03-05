Макгрегор призвал срочно перебросить тысячи военных к границе США с Мексикой

«Нужно защитить наши границы сейчас же! Необходимо перебросить 70 - 80 тысяч военнослужащих на защиту южных границ прямо сейчас», - заявил он.

Дуглас Макгрегор поторопил армию. По его словам, война - последнее, в чем нуждались США в текущей ситуации.

Миграционный кризис стал камнем преткновения при утверждении бюджета правительства США. Республиканцы настояли на том, чтобы включить в пакет расходов на безопасность не только помощь Украине, Израилю и Тайваню, но и средства на укрепление южной границы. Бизнесмен Илон Маск заявил, что из-за слишком лояльной миграционной политики США стали убежищем для международных преступников.