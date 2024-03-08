«Лучшее в мире». В США забили тревогу из-за нового оружия России

«Русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие. <…> Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США», - сказал он.

Риттер отметил, что западные страны очень сильно ошиблись, когда подталкивали Россию к активному развитию как ядерного арсенала, так и конвенциональных вооруженных сил. Закаленная в боях российская сторона будет обладать преимуществом над силами Североатлантического альянса, если начнется полномасштабный ядерный конфликт.

Ранее глава штаба американской армии генерал Рэнди Джордж призвал избегать недооценки потенциала и боеспособности армии России. Он отметил, что ВС РФ учится в процессе сражений и быстро адаптируется к современным условиям ведения военных действий.