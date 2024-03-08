08 марта 2024, 04:59

«Лучшее в мире». В США забили тревогу из-за нового оружия России

РИА «Новости»
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Россия дошла до неоспоримого ядерного превосходства над США благодаря новому стратегическому вооружению. Об этом заявил экс-разведчик Пентагона, бывший инспектор ООН по вооружениям Скотт Риттер на YouTube-канале журналиста Дэнни Хайфона.

«Русские создали лучшее в мире стратегическое ядерное оружие. <…> Прямо сейчас русские, без сомнения, обладают ядерным превосходством над США», - сказал он.

Риттер отметил, что западные страны очень сильно ошиблись, когда подталкивали Россию к активному развитию как ядерного арсенала, так и конвенциональных вооруженных сил. Закаленная в боях российская сторона будет обладать преимуществом над силами Североатлантического альянса, если начнется полномасштабный ядерный конфликт.

Ранее глава штаба американской армии генерал Рэнди Джордж призвал избегать недооценки потенциала и боеспособности армии России. Он отметил, что ВС РФ учится в процессе сражений и быстро адаптируется к современным условиям ведения военных действий.

Ядерное оружие США Военные Россия Оружие Армия
08 марта 2024, 04:47
Самолет в США потреял колесо при взлете
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Самолет компании United Airlines, вылетевший из Сан-Франциско в Японию во время взлета потерял шину. Из-за этого воздушному судну пришлось быстро приземлится в Лос-Анджелесе. Об этом рассказали журналисты телеканала NBC Los Angeles.

«У самолета 777-200 шесть шин на каждой из двух основных стоек шасси. Самолет рассчитан на безопасную посадку с отсутствующими или поврежденными шинами», - сообщили в воздушной гавани после происшествия.

Как заявили в пожарной службе Лос-Анджелеса, самолет перенаправили в этот город после сообщения о ЧП. В итоге он благополучно сел в аэропорту, пострадавших нет. Упавшую шину нашли в воздушной гавани Сан-Франциско.

Ранее в самолет Air Canada попала молния в тот момент, когда он вылетал из города Ванкувера в Канаде. Очевидцы засняли случившееся на видео.

Очевидцы засняли видео с земли. На нем видно, как у самолета выпадает шина и летит вниз. На борту находились 235 пассажиров, 10 бортпроводников и четыре летчика.

США Видео Самолеты
08 марта 2024, 03:55
Немецкий журналист рассказал о мытарствах по дороге в Калининград
РИА «Новости»
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Туристы из Германии сталкиваются с определенными сложностями при поездке в Россию. О своих мытарствах по пути в Калининград рассказал немецкий журналист Дирк Энгельхардт в материале для Berliner Zeitung.

Сложности начались уже на этапе покупки билета. В Берлине в турбюро путешественнику заявили, что билеты в Россию не продаются по «этическим причинам». Добраться из Польши в Калининград поездом тоже не получится.

«На мой вопрос о билетах в Гданьск мне также ответили отказом. Таким клиентам, как я, вообще не хотят продавать билеты», - поделился журналист.

Электронное письмо с отказом продавать билет подписали украинским нацистским лозунгом, отметил Энгельхардт.

Турист отметил, что визу в Россию он получил без проблем. До Гданьска он добрался на поезде, а потом на автобусе доехал до Калининграда.

Правительство Литвы с 1 марта запретило россиянам , следующим в Калининград по железной дороге, выходить на станциях Кяна и Кибартай.

Германия Туризм Дороги Россия Поезда Польша Калининград
08 марта 2024, 00:27
«Подарок Путину». Россия получит преимущество от решения Байдена по СПГ
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Россия выиграет от введения президентом Джо Байденом запрета на экспорт американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом в эфире телеканала Fox заявил лидер республиканского большинства в палате представителей конгресса США Стив Скализ.

«Байден приостановил экспорт сниженного газа, это подарок Владимиру Путину от Джо Байдена. Зачем ему это нужно? Это приносит вред Америке», - отметил он.

По его словам, это решение негативно скажется на уровне жизни простых американцев, при этом популярность кандидата в президенты США Дональда Трампа продолжит расти.

Ранее обозреватель Hrot24 Франтишек Новак заявил, что мораторий на новые сделки по экспорту газа пойдет на пользу России и позволит ей заработать больше денег. Из-за отказа американцев от заключения новых контрактов мировые цены на газ подскочат к концу десятилетия. Особенно сильно пострадают Германия и Чехия.

США Экспорт Газ Россия Владимир Путин Джо Байден
08 марта 2024, 00:25
Жители Одесской области сообщили о серии взрывов
Unsplash
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Жители Одесской области услышали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

Из ресурса по оповещению населения следует, что в регионе сработали системы противовоздушной обороны.

Взрывы

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