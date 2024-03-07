Лайков и репостов не будет. Соцсеть X столкнется с изменениями

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в принадлежащей ему соцсети Х могут произойти изменения. Как сообищило агентство Reuters , рассматривается возможность скрыть лайки и репосты под каждой публикацией.

«X рассматривает возможность удаления количества лайков и репостов, которые в настоящее время видны для каждого поста», - написали авторы материала.

По мнению Маска, такая информация «загромождает» публикации. Кроме того, соцсеть рассчитывает добавить функции по отправке платежей другим пользователям. Лицензию на финансовые операции сервис надеется получить в ближайшие месяцы.

Илон Маск - владелец SpaceX, Tesla и соцсети X и один из самых богатейших людей мира, причем некоторое время даже занимал первое место в таком списке. Однако ранее рейтинг возглавил основатель компании Amazon Джефф Безос. Он обошел Маска после падения стоимости акций Tesla более чем на 7%.