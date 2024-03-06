Кремль отреагировал на выдачу ордеров для «ареста» российских военачальников

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«Мы не участники статута, мы не признаем это», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что это не первое решение подобного рода. В МУС идут различные процессы, которые держат в строгом секрете. Поэтому Россия соответствующим образом и относится к таким решениям.

Ранее Песков заявил, что Запад прямо вовлечен в конфликт на Украине. И опубликованный разговор немецких офицеров про Крымский мост является прямым доказательством этого.

Ход спецоперации находится под контролем президента Владимира Путина, уточнил Песков. Главе государства регулярно докладывают о том, что происходит в зоне СВО.