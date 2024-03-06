06 марта 2024, 12:28

Кремль отреагировал на выдачу ордеров для «ареста» российских военачальников

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Россия не признает решения Международного уголовного суда, который выдал ордена на «арест» российских военачальников. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщили «Вести».

«Мы не участники статута, мы не признаем это», - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что это не первое решение подобного рода. В МУС идут различные процессы, которые держат в строгом секрете. Поэтому Россия соответствующим образом и относится к таким решениям.

Ранее Песков заявил, что Запад прямо вовлечен в конфликт на Украине. И опубликованный разговор немецких офицеров про Крымский мост является прямым доказательством этого.

Ход спецоперации находится под контролем президента Владимира Путина, уточнил Песков. Главе государства регулярно докладывают о том, что происходит в зоне СВО.

Кремль Суд Дмитрий Песков Россия Аресты
06 марта 2024, 12:20
Стала известна причина отказа послов стран ЕС от встречи с Лавровым
Читайте нас в: Google Новости
Коллективный отказ послов стран Евросоюза от встречи с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым не противоречит внешней политике объединения. Об этом РИА «Новости» заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Он объяснил, что посольства находятся в постоянном контакте с штаб-квартирами на родине и согласуют с ними свои действия.

«Это стандартная практика, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны», - подчеркнул Стано.

Представитель ЕС добавил, что представительство объединения уже разъяснило российской стороне ситуацию с отказом послов встретиться с Лавровым.

Ранее глава МИД проинформировал, что европейские дипломаты решили не приходить на встречу с ним. О своем отказе дипломаты объявили за два дня до назначенной встречи.

Сергей Лавров Евросоюз МИД РФ
06 марта 2024, 10:49
Гагаузская автономия не выйдет из состава Молдавии в ближайшем будущем
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Для выхода Гагаузской автономии из состава Молдавии пока нет предпосылок. Об этом РИА «Новости» рассказала глава Гагаузии Евгения Гуцул.

Она напомнила, что молдавский закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» подразумевает такую возможность только в случае утраты независимости страной.

«На сегодня нет каких-либо предпосылок, чтобы говорить об этом вопросе по существу», - отметила Гуцул.

По ее словам, автономия «прекрасно сосуществует» с другими народами края, а все возникающие противоречия с «центром» носят искусственный характер и лежат в политической плоскости. Гуцул выразила уверенность в том, что эти споры урегулируют путем диалога по мере роста политической культуры и с приходом к власти «новых ответственных политиков с государственным мышлением».

Ранее глава Гагаузии отмечала, что автономия рассчитывает на сохранение и укрепление сотрудничества с Россией и поддержку с ее стороны.

Законы Молдавия
06 марта 2024, 09:58
Хуситы ударили по американским эсминцам в Красном море
Читайте нас в: Google Новости
Движение «Ансар Алла» атаковало с помощью ракет и дронов два американских эсминца в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.

«Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена <…> провели уникальную военную операцию», - передал он.

Сариа уточнил, что суда обстреляли противокорабельными ракетами и беспилотниками. Военный представитель хуситов также добавил, что движение может расширить операции против «враждебных целей», если агрессия против палестинцев в секторе Газа не прекратиться.

Ранее сухогруз MV Rubymar, шедший под флагом Великобритании, затонул в Аденском заливе после атаки хуситов. Судно получило серьезные повреждения, но экипаж успел эвакуироваться. В ноябре 2023 года хуситы пообещали, что будут атаковать британские и американские корабли, перевозящие грузы для Израиля.

Великобритания Ракеты Суд Беспилотники Военные
06 марта 2024, 09:40
Байден проиграл Палмеру на партийных голосованиях в Американском Самоа
Читайте нас в: Google Новости
Глава Белого дома Джо Байден проиграл на внутрипартийных собраниях демократов — кокусах — предпринимателю Джейсону Палмеру в Американском Самоа. Такие данные привел CNN.

Глава Белого дома Джо Байден проиграл на внутрипартийных собраниях демократов - кокусах - предпринимателю Джейсону Палмеру в Американском Самоа. Такие данные привел CNN.

«Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа», - спрогнозировал телеканал.

Палмера считают малоизвестным кандидатом. Он не числится в основном списке конкурентов Байдена. При этом бизнесмен смог опередить действующего лидера США на 12%.

Как уточнил Associated Press , на этих кокусах избиратели подали 91 бюллетень. Из них Палмер получил 51 голос, а Байден - 40.

По итогам внутрипартийных собраний в Американском Самоа распределят голоса шести кандидатов. На летнем съезде демократов они должны поддержать любого претендента на выдвижение на президентское голосование.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 штатах. Сам предприниматель в беседе с Fox News назвал супервторник «великолепным вечером».

США Белый дом в США Выборы президента США Джо Байден

Новости по теме