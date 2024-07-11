11 июля 2024, 04:21

Китай посчитал недопустимым упоминание страны как угрозы в декларации НАТО

РИА «Новости»
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Китай выступил против упоминания себя в документах Североатлантического альянса как «угрозу» и считает, что блоку следует прекратить выдвигать беспочвенные обвинения в сторону КНР. Об этом заявило посольство страны в Вашингтоне в беседе с РИА «Новости».

«Раздувание тезиса о так называемой „китайской угрозе“ совершенно бесполезно. Китай решительно выступает против использования странами НАТО проблем региональных горячих точек для очернения Китая и разжигания новой холодной войны», - заявили в дипведомстве.

Пекин призвал НАТО не придерживаться устаревшего менталитета холодной войны и игр с нулевой суммой, а также не совершать «опасные действия», подвергающие «Азиатско-Тихоокеанский регион в хаос».

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны альянса в итоговой после саммита декларации сделали «самое серьезное из возможных посланий» Китаю. Они призвали государство прекратить сотрудничество с Россией и не поддерживать РФ материально и политически.

Россия НАТО Китай
11 июля 2024, 05:23
«Эта дружба — надолго». Ядерные проекты связали отношения России и Индии
РИА «Новости»
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Общие проекты по строительству АЭС в Индии ознаменовали собой новую ступень в российско-индийских отношениях. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Отношения [премьер-министра Индии Нарендры] Моди и [президента РФ] Путина <…> теперь „позеленели“. Мало того - они стали еще и ядерными», - заявили журналисты.

В публикации отметили, что раньше сотрудничество между двумя странами ограничивалось торговлей углеводородами. Теперь государства делают ставку на уран и «зеленые» энергетические источники.

Кроме того, долгосрочные отношения Индии и России связаны с постоянным обслуживанием АЭС специалистами Росатома. Также индийские предприятия будут заправлять российским ураном.

«Складывается ощущение, что эта дружба - надолго. Углубление ядерного сотрудничества <…> свяжет страны на десятилетия вперед», - подытожили на телеканале.

Ранее Путин и Моди призвали к реформе Совета Безопасности ООН и присоединению Индии к числу постоянных членов. Это нужно для более эффективного решения вопросов, связанных с безопасностью и миром.

Индия Международные отношения Россия
11 июля 2024, 04:31
Натовская система ПРО Aegis Ashore в Польше вышла на полную боевую готовность
Global Look Press
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Новый объект противоракетной обороны вышел на полную операционную мощность и доступен для обороны стран НАТО. Система ПРО Aegis Shore расположена в городе Редзиково в Польше, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привели на официальном сайте блока.

«Это важный шаг для трансатлантической безопасности и способности НАТО защищаться от растущей угрозы баллистических ракет. <…> Противоракетная оборона является важным элементом ключевой задачи НАТО по коллективной обороне», - заявил Столтенберг.

Новая система ПРО обнаруживает баллистические ракеты и использует радар для наведения перехватчика. Aegis Shore может защитить от ракет малой и средней дальностей.

Ранее Польша отказалась удовлетворить просьбу Украины сбивать над ее территорией ракеты без указания НАТО.

Ракеты НАТО Польша
11 июля 2024, 04:10
Греция, Болгария и Румыния подписали письмо о военном коридоре на восточном фланге НАТО
Global Look Press
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На саммите НАТО министры обороны Греции, Болгарии и Румынии подписали письмо о намерении создать военный коридор на восточном фланге альянса. Об этом в соцсети Х сообщил глава Минобороны Греции Никос Дендиас.

«Вместе с моими болгарскими и румынскими коллегами <…> подписали сегодня на полях саммита НАТО в Вашингтоне письмо о намерениях по созданию согласованного коридора военной мобильности», - написал в соцсети греческий министр.

Осенью главы ведомств проведут трехстороннюю встречу для обсуждения данного вопроса, добавил Дендиас.

Не все в Греции поддерживают политику эскалации конфликта на Украине. Бывший премьер-министр Греции Костас Караманлис уверен, что это лишь приведет к усугублению ситуации.

Саммиты Болгария Военные Греция Европа НАТО Румыния
11 июля 2024, 01:11
НАТО «серьезно» призвал Китай отказаться от партнерства с Россией
Global Look Press
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Старны НАТО в итоговой декларации направили Китаю «самое серьезное из возможных посланий», в котором призвали прекратить сотрудничество с Россией. Об этом на пресс-конференции заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, его слова привело РИА «Новости».

«Сегодняшнее послание - самое сильное когда-либо направлявшееся Китаю послание НАТО, касающееся вклада Китая в российскую агрессию против Украины», - рассказал Столтенберг.

Генсек НАТО призвал Китай прекратить материальную и политическую поддержку России, передавать продукцию двойного назначения и сырье для оборонной промышленности.

В декларации НАТО также значится, что военный блок продолжит расширение на Черном море и Восточных Балканах.

Россия НАТО Китай

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