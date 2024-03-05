Кейт Миддлтон заметили на публике впервые после операции

До этого принцессу видели во время празднования Рождества в Сандрингеме с принцем Уильямом, их детьми и остальными членами королевской семьи.

Длительное отсутствие принцессы породило слухи о ее состоянии. Испанская журналистка Конья Кальеха заявила, что операция прошла с осложнениями и врачи подключили пациентку к ИВЛ.

В конце января представители Кенсингтонского дворца, официальной резиденции принца и принцессы Уэльских, объявили о возвращении Миддлтон домой в Виндзорский замок после планового хирургического вмешательства.

По данным издания, принцессу Уэльскую заметили в понедельник впервые с декабря. На снимке Миддлтон находилась в салоне автомобиля Audi на пассажирском сиденье. Управляла машиной ее мать Кэрол. Женщины вели себя сдержанно, слегка улыбались.