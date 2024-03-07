«Евгения Гуцул ни перед чем не остановится, до любого достучится ради того, чтобы помочь региону. Ее встреча с президентом России - этому наглядное доказательство», - сказал он.

Так он прокомментировал беседу Путина и Гуцул на Всемирном фестивале молодежи, в ходе которой обсуждалась политическая ситуация в Молдавии. Политик отметил, что Гагаузию «ждет светлое будущее».

«Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы - итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет», - подчеркнул Шор.

Ранее Гуцул заявила, что для выхода Гагаузской автономии из состава Молдавии пока нет предпосылок. Она напомнила, что молдавский закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» подразумевает такую возможность только в случае утраты независимости страной.