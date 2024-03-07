07 марта 2024, 00:18

«Итог предрешен». Молдавский оппозиционер Шор — о встрече Путина и Гуцул

РИА «Новости»
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Встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с президентом России Владимиром Путиным стала важным событием для жителей автономии. Об этом написал в своем Telegram-канале молдавский оппозиционный политик и бизнесмен Илан Шор.

«Евгения Гуцул ни перед чем не остановится, до любого достучится ради того, чтобы помочь региону. Ее встреча с президентом России - этому наглядное доказательство», - сказал он.

Так он прокомментировал беседу Путина и Гуцул на Всемирном фестивале молодежи, в ходе которой обсуждалась политическая ситуация в Молдавии. Политик отметил, что Гагаузию «ждет светлое будущее».

«Госпожа Санду, вы можете кричать, можете ногами топать, можете рвать на себе волосы - итог предрешен. Евгения Гуцул не моргнет», - подчеркнул Шор.

Ранее Гуцул заявила, что для выхода Гагаузской автономии из состава Молдавии пока нет предпосылок. Она напомнила, что молдавский закон «Об особом правовом статусе АТО Гагаузия (Гагауз Ери)» подразумевает такую возможность только в случае утраты независимости страной.

Молдавия Россия Фестивали Владимир Путин
07 марта 2024, 00:20
Британия и США два раза ударили по аэропорту Йемена
РИА «Новости»
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Истребители Великобритании и США нанесли два удара по международному аэропорту Ходейды на западе Йемена. Об этом сообщил подконтрольный хуситам телеканал «Аль-Масира».

По данным СМИ, воздушная гавань дважды подверглась бомбардировкам. США и Соединенное Королевство атаковали аэропорт после удара движения «Ансар Алла» по британскому сухогрузу True Confidence.

Утром 6 марта сообщалось, что хуситы атаковали с помощью ракет и дронов два американских эсминца в Красном море. Суда обстреляли противокорабельными снарядами, уточнил представитель «Ансар Алла» Яхья Сариа.

Сухогруз MV Rubymar под флагом Великобритании затонул в Аденском заливе после атаки хуситов. Экипаж успел эвакуироваться, однако судно получило серьезные повреждения. Хуситы еще в ноябре 2023 года предупредили, что будут атаковать корабли США и Британии, перевозящие грузы в Израиль.

США Великобритания Йемен
06 марта 2024, 23:57
Путин прокомментировал присоединение Черногории к санкциям против России
РИА «Новости»
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Черногория всегда была близким государством для России, ее присоединение к антироссийским санкциям — это вещь популистского характера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передало РИА «Новости».

Черногория всегда была близким государством для России, ее присоединение к антироссийским санкциям - это вещь популистского характера. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передало РИА «Новости».

«Мы понимаем, в какой ситуации находится сейчас Черногория, поэтому, как вы понимаете, присоединение к санкциям не имеет на нас никакого воздействия, это все вещи чисто популистского характера», - сказал глава государства.

По его словам, жители Черногории всегда были близки к россиянам по культуре и вере.

Ранее стало известно, что европейские страны обяжут указывать в договорах с контрагентами ограничения на реэкспорт санкционных товаров в Россию. Таким образом ЕС ввел в торговлю принцип No Russia и попытался перекрыть пути поставок. В список запрещенных товаров входят летательные и космические аппараты, авиационное топливо, турбовинтовые двигатели, а также боевое стрелковое оружие.

По мнению доцента МГУ Магомета Яндиева, указания Евросоюза выполнить будет очень трудно. Американским и немецким посольским работникам придется обзванивать все компании, обыскивать склады и приезжать в офисы, чтобы проверить выполнение требований, однако «вряд ли им это позволят сделать».

Санкции Россия Владимир Путин Черногория
06 марта 2024, 23:20
Дин Филлипс заявил о выходе из президентской гонки в США
РИА «Новости»
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Конгрессмен Дин Филлипс заявил, что не будет участвовать в выборах американского президента. Об этом он заявил в эфире WCCO Radio.

Политик отметил, что поддержал нынешнего главу Америки Джо Байдена.

«Я приостанавливаю свою кампанию и прямо сейчас поддерживаю Джо Байдена» - заявил Филлипс.

Также в соцсети Х конгрессмен написал, что баллотировался в конгресс и хотел предложить свою кандидатуру на пост главы государства, чтобы противостоять бывшему президенту США Дональду Трампу.

Ранее бывший постпред США при ООН, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли тоже отказалась от борьбы за право выдвинуться в президенты Америки. Женщина была последним соперником Дональда Трампа в предвыборной гонке. В феврале Дональд Трамп заявил, что Америка проиграет третью мировую войну до ее начала, если президентом останется Джо Байден. Он отметил, что если нынешнему главе Штатов удастся выиграть в президентской гонке, то американцев ждет только худшее. Трамп подчеркнул, что вокруг политика собрались «очень плохие фашисты».

США Дональд Трамп Выборы президента США Джо Байден Выборы
06 марта 2024, 22:31
Путин признал США супердержавой
Unsplash
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Российский лидер Владимир Путин назвал США супердержавой. Об этом он заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи, передало РИА «Новости».

«Соединенные Штаты - огромная и уникальная страна, по-своему. Но вот 300 с небольшим лет <…> всего - по нашим меркам это мало - но за это время, благодаря таланту американского народа, она превратилась в супердержаву», - сказал президент подчеркнув, что это «очевидный факт».

Еще в декабре 2023 года Владимир Путин заявил, что Америке придется считаться с Россией. По его словам, CША будут вынуждены найти точки соприкосновения с РФ. Действующий президент Штатов Джо Байден не понимает, что у российской стороны отсутствует заинтересованность в конфликте с НАТО, а слова американского лидера о намерении России якобы напасть на альянс, если остановить ее войска на Украине - просто фигура речи и попытка оправдать ошибки в российско-американских отношениях.

Также в октябре 2022 года экс-глава США Дональд Трамп назвал 1332 причины для дружбы с РФ. Он напомнил о ядерных ракетах, которые есть у российской стороны.

США Россия Владимир Путин

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