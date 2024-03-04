04 марта 2024, 13:14

ИИ создал модель для обложки мексиканского Playboy

Unsplash
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Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку изображение девушки, созданное с помощью нейросети. Об этом информировали на сайте журнала.

Сгенерированная искусственным интеллектом Саманта Эверли - 23-летняя девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Создатель даже завел для нее аккаунт в соцсети, и на него подписались почти 120 тысяч человек.

На сайте отмечается, что популярность Саманты «росла как лесной пожар», но в целом реакции на публикацию были разными.

«Были те, кто аплодировал тому факту, что мы шагаем в ногу с тенденцией. <…> Но в то же время возникли вопросы и паникерские комментарии на тему того, что технологии рано или поздно заменят людей», - говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что чат-бот GPT 4 с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, оказался более креативным по результатам тестов на творческое мышление, чем 151 реальный участник испытания.

Модели Искусственный интеллект Соцсети Технологии
04 марта 2024, 10:49
Четыре человека погибли при пожаре в доме престарелых в Германии
Unsplash
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Минимум четыре человека погибли, еще 58 пострадали в результате пожара в доме престарелых на западе Германии. Подробности сообщило издание Tagesschau.

Огонь охватил двухэтажное здание в Бедбург-Хау в Северном Рейне-Вестфалии. Пожарным приходилось разбивать окна, чтобы спасти людей.

Ранения различной степени тяжести получили как постояльцы, так и спасатели. Всех пострадавших доставили в больницу, некоторые из жителей сейчас все еще проходят лечение в доме престарелых.

«До сих пор неясно, как возник пожар. По данным экстренных служб, все началось в комнате жильца», - написали авторы материала.

Более 30 палат сейчас непригодны для проживания.

Ранее крупный пожар произошел в больнице в немецком городе Ильцен. Один человек погиб, шестеро получили серьезные травмы, еще несколько человек отделались легкими ранениями.

Германия Спасатели Пожары Больницы Запад
04 марта 2024, 09:39
Британию предупредили о резком росте угрозы терактов
Unsplash
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Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail, сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.

Специалисты, пишут авторы материала, перехватывают много разговоров экстремистского характера, группировки используют войну в секторе Газа как «рекламу о вербовке». Есть реальный риск скоординированной террористической атаки в стране или нападения с участием террориста-одиночки.

«Уровень экстремистской болтовни зашкаливает <…> Это похоже на то, как когда в 2001 году рухнули башни-близнецы, произошел большой всплеск ненависти», - рассказал изданию местный депутат, имя которого не стали раскрывать.

Бывший министр внутренних дел Роберт Дженрик предупредил, что разведывательные службы и полиция слишком «перегружены», чтобы справиться. Он уточнил, что угроза по-прежнему в основном исходит от исламистов. Молодые британские мусульмане особенно склонны к вовлечению в экстремизм после обострения палестино-израильского конфликта. Сейчас власти королевства пытаются «напрямую бороться с радикализацией».

Ранее британским судам запретили заходить в Красное море , йеменские хуситы уведомили об этом страховые и судоходные страховые компании. После эскалации конфликта в секторе Газа представители движения предупредили, что не позволят связанным с израильскими атаками судам проходить через море и Баб-эль-Мандебский пролив.

Террористическая угроза в Великобритании находится на самом высоком уровне. Как сообщило издание Daily Mail , сотрудники спецслужб предупредили власти о повышении риска возникновения терактов.

Великобритания Суд Газ Полиция
04 марта 2024, 08:22
Болгарский депутат не даст снести памятник «Алеше» в Пловдиве
РИА «Новости»
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Власти Болгарии не снесут памятник советскому солдату «Алеша». Он будет стоять в качестве символа уважения к русскому народу. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал депутат болгарского парламента Иван Петков.

Недавно в муниципальном совете Пловдива предложили демонтировать памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» и перенести его в Музей коммунистического искусства. Активисты Социалистической партии организовали протест по этому поводу.

Петков заявил, что произошедшее в Софии с памятником советской армии не случится в Пловдиве. Он заверил, что «Алешу» оставят на его прежнем месте.

«„Алеша“ будет стоять, пока мы там, как символ уважения к русскому народу», - подчеркнул он.

По словам депутата, болгарские власти пытаются «понравиться своим западным партнерам». Поэтому возникла идея уничтожать историю своей страны. Он добавил, что в будущем в Софии могут восстановить памятник советской армии.

Советник бывшего президента Франции Николя Саркози Арно Кларсфельд резко высказался о сносе монументов на Украине. По его мнению, молчание европейских лидеров о демонтаже памятников и смена названий улиц в честь нацистов является противоречивым.

Музеи Памятники Депутаты История

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