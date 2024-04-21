ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле

* Запрещенная в России террористическая организация.

Из-за взрыва в афганской столице также пострадали три человека. Теракт произошел вечером 20 апреля в торговом районе Котэ-Санги, где проживают хазарейцы-шииты. Террористы заложили бомбу под автобусом, отметил представитель кабульской полиции Халид Задран.

«Ответственность за нападение взяло на себя „Исламское государство * в Хорасане“», - указали в агентстве.

«Вилаят Хорасан»* является одной из самых жестких группировок ИГ*. Именно она стоит за взрывом в аэропорту Кабула в 2021 году. Когда к власти в Афганистане пришли талибы*, многие люди устремились к воздушной гавани, чтобы покинуть страну. Когда в аэропорту образовались толпы и возникла давка, террорист устроил взрыв. В результате теракта погибло 183 человека. Группировку также подозревают в том, что она спланировала нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске.