06 марта 2024, 09:58

Хуситы ударили по американским эсминцам в Красном море

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Движение «Ансар Алла» атаковало с помощью ракет и дронов два американских эсминца в Красном море. Об этом сообщил военный представитель хуситов Яхья Сариа в соцсети Х.

«Военно-морские силы, ракетные войска и военно-воздушные силы Йемена <…> провели уникальную военную операцию», - передал он.

Сариа уточнил, что суда обстреляли противокорабельными ракетами и беспилотниками. Военный представитель хуситов также добавил, что движение может расширить операции против «враждебных целей», если агрессия против палестинцев в секторе Газа не прекратиться.

Ранее сухогруз MV Rubymar, шедший под флагом Великобритании, затонул в Аденском заливе после атаки хуситов. Судно получило серьезные повреждения, но экипаж успел эвакуироваться. В ноябре 2023 года хуситы пообещали, что будут атаковать британские и американские корабли, перевозящие грузы для Израиля.

Великобритания Ракеты Суд Беспилотники Военные
06 марта 2024, 09:40
Байден проиграл Палмеру на партийных голосованиях в Американском Самоа
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Глава Белого дома Джо Байден проиграл на внутрипартийных собраниях демократов — кокусах — предпринимателю Джейсону Палмеру в Американском Самоа. Такие данные привел CNN.

Глава Белого дома Джо Байден проиграл на внутрипартийных собраниях демократов - кокусах - предпринимателю Джейсону Палмеру в Американском Самоа. Такие данные привел CNN.

«Джейсон Палмер победит на президентских кокусах в Американском Самоа», - спрогнозировал телеканал.

Палмера считают малоизвестным кандидатом. Он не числится в основном списке конкурентов Байдена. При этом бизнесмен смог опередить действующего лидера США на 12%.

Как уточнил Associated Press , на этих кокусах избиратели подали 91 бюллетень. Из них Палмер получил 51 голос, а Байден - 40.

По итогам внутрипартийных собраний в Американском Самоа распределят голоса шести кандидатов. На летнем съезде демократов они должны поддержать любого претендента на выдвижение на президентское голосование.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп одержал победу на праймериз Республиканской партии в 11 штатах. Сам предприниматель в беседе с Fox News назвал супервторник «великолепным вечером».

США Белый дом в США Выборы президента США Джо Байден
06 марта 2024, 08:59
США и Британию обвинили в подготовке к подрывной работе против России
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Британия и Соединенные Штаты участвуют в подготовке сил специальных операций для подрывной работы против России. На это указал директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин в интервью «Соловьев Live», фрагменты которого транслировали в эфире «России 1».

«Американцы и особенно британцы участвовали и участвуют в подготовке сил специальных операций и сотрудников спецслужб для ведения подрывной работы против нашей страны», - подчеркнул Нарышкин.

Он обвинил англосаксов в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2». США же, по словам директора СВР, создают широкую разведсеть на Украине и в других странах, в том числе граничащих с Россией, участвуют в подготовке и переподготовке сотрудников украинских спецслужб.

В том же интервью Сергей Нарышкин отметил, что именно украинцам предстоит выбирать , в какой стране им жить, поскольку они являются фактическими хозяевами Украины.

США Великобритания Россия
06 марта 2024, 08:38
Офицер США назвал причину отставки Нуланд
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Причиной отставки заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд стало расхождения ее взглядов с политикой Белого дома. Такое мнение выразил бывший разведчик и американский военный аналитик Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Danny Haiphong.

Он указал на то, что отставка Нуланд - не ее добровольное решение. Ситуация стала следствием разногласий с Белым домом.

«Она больше не находится на одной волне с той политикой, которую проводят президент [США Джо Байден] и госсекретарь», - подчеркнул американский офицер.

Риттер пояснил, что Нуланд оказалась в непростой ситуации. Ей пришлось либо пойти на компромисс с Белым домом, либо отправляться в отставку.

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Нуланд покинет пост в ближайшие недели. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что уход замгоссекретаря Соединенных Штатов связан с провальной антироссийской политикой Белого дома. В контексте отставки Нуланд дипломат напомнила, что традиция США «предавать союзников отличается педантизмом».

США Отставки Белый дом в США Джо Байден
06 марта 2024, 08:08
Законопроект о запрете TikTok разработали в США
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Палата представителей Соединенных Штатов разработала законопроект о запрете социальной сети TikTok, принадлежащей китайской компании ByteDance. Об этом сообщило издание The Hill.

Проект закона получил название «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными злоумышленниками». Его авторами выступили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. В документе ByteDance и соцсеть TikTok описали как приложения, контролируемые «иностранными злоумышленниками».

Законопроект вынуждает компанию отказаться от приложения. Либо сам TikTok запретят в США.

«Если компания не откажется от TikTok, распространение его через App Store или платформу веб-хостинга в США станет незаконным, что фактически запретит его даже среди нынешних пользователей», - указали авторы материала.

Этот проект закона позволит президенту США запрещать и другие приложения. К «иностранным противникам» авторы документа отнесли Китай, Россию, Северную Корею и Иран.

США Законы Запреты Россия Китай TikTok

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