ХАМАС допустил перемирие с Израилем по итогам переговоров в Каире

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Он пояснил, что речь идет о перемещении части беженцев в северные районы сектора Газа, а также об увеличении объема гуманитарной помощи.

«Выполнение этих требований проложит путь к соглашению о перемирии в течении 24 или 48 часов», - заявил собеседник агентства.

В воскресенье, 3 марта, делегация палестинской группировки прибыла в Каир для встречи с посредниками от Катара и США по обсуждению возможного перемирия с Израилем в преддверии священного для мусульман месяца Рамадан.

С представителями Израиля посредники провели встречу в минувшую субботу. Предварительно, страна согласилась на поэтапное освобождение заложников в обмен на прекращение огня.

Ответ ХАМАС на предложение ждут в воскресенье или понедельник. Стороны конфликта подняли тему перемирия на фоне угроз Израиля начать 10 марта операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, куда переместилось большое число беженцев, и в центральной части анклава.

Министр обороны страны Йоав Галлант допустил, что проведение наступления отложат, если решится вопрос с заложниками.