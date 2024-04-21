21 апреля 2024, 18:47

Гоночный автомобиль въехал в толпу зрителей в Шри-Ланке, погибли семь человек

РИА «Новости»
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Гоночный автомобиль въехал в толпу людей на автогонках Fox Hill Supercross в Шри-Ланке. Погибли семь человек, еще 21 получил ранения, сообщил местный сайт Newsfirst.

По данным издания, водитель не справился с управлением и вылетел с трассы.

Полиция подтвердила гибель молодой девушки и шести взрослых. СМИ опубликовали кадры с места происшествия.

В августе 2023 года на автогонках NASCAR в американском штате Огайо 32-летний гонщик Райан Прис попал в страшную аварию. Его машина перевернулась 10 раз, а затем вылетела с трассы. Из дымящегося автомобиля гонщику помогали выбраться специалисты. Мужчину положили на носилки и доставили в медцентр.

Катастрофы Шри-Ланка Машины
21 апреля 2024, 18:49
«Узурпация Западом». Шор объявил о создании политического блока «Победа»
РИА «Новости»
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Оппозиционный политик из Молдавии Илан Шор объявил в Москве о создании предвыборного блока «Победа», который будет бороться против вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политическая сила выступит за участие Молдавии во всех объединительных процессах на пространстве СНГ. Шор предложил избрать главу Гагаузии Евгению Гуцул исполнительным секретарем национального совета блока, в его самого и парламентария Марину Таубер - председателем и секретарем исполкома соответственно.

«Жизнь граждан стала в разы хуже (при президенте Майе Санду - прим. ред.). По сути, это тотальная узурпация Западом Республики Молдова», - подчеркнул политик.

Ранее Шор заявил, что правящая партия Молдавии «Действие и солидарность» похоронила шансы на сотрудничество с Россией. В будущем ситуацию придется исправлять, добавил он.

Молдавия Россия Запад Евросоюз
21 апреля 2024, 18:20
Нетаньяху пообещал нанести «болезненные удары» по ХАМАС
Freepik
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В ближайшие дни Израиль планирует усилить военно-политическое давление на палестинское движение ХАМАС, а также нанести «болезненные удары». Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в видеообращении к жителям по случаю начинающегося праздника Песаха (еврейская Пасха).

Нетаньяху отметил, что ХАМАС не пошел на сделку, которая предлагала прекращение огня в обмен на освобождение заложников. Он назвал ХАМАС единственным игроком, который не позволяет достичь соглашения.

«Поэтому мы нанесем ему дополнительные и болезненные удары, и это произойдет в ближайшее время», - сказал израильский премьер.

По его мнению, усилить военное и политическое давление на ХАМАС - единственный для Израиля способ освободить заложников и добиться победы.

Нетаньяху также подчеркнул, что ЦАХАЛ играет ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Он заверил, что приложит все усилия, чтобы не допустить введения Соединенными Штатами санкций против одного из израильских батальонов.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина Биньямин Нетаньяху
21 апреля 2024, 18:01
Россия и Китай договорились сотрудничать в области спасания на море
РИА «Новости»
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Главком российского Военно-морской флота адмирал Александр Моисеев и командующий Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая адмирал Ху Чжунмин подписали меморандум о сотрудничестве в области поиска и спасания на море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Стороны подчеркнули важность дальнейшего развития сотрудничества между флотами двух стран в интересах безопасности и стабильности в Мировом океане», - передали в оборонном ведомстве.

Моисеев 20 апреля прибыл с делегацией в Китай для участия в симпозиуме. Главнокомандующий Военно-морским флотом России пробудет в КНР до 25 апреля, у него запланировано несколько встреч с представителями Военно-морских сил Китая и других стран.

Ранее СМИ писали, что США хотят пригрозить Китаю санкциями за то, что он якобы поддерживает ОПК России. Источники сообщали, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен «не планирует раскрывать», какими именно будут ограничения, но озвучивали предположение о том, что санкции распространятся на финансовые институты КНР.

США Санкции Россия Армия Китай
21 апреля 2024, 17:44
Дипломаты в Турции начали активнее следить за транзитом россиян в Латинскую Америку
Unsplash
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Российские дипломаты в Турции активно отслеживают ситуацию с транзитом соотечественников через Стамбул в страны Латинской Америки. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный консул РФ Андрей Буравов.

«Российские загранучреждения в Турции плотно мониторят ситуацию с транзитом росграждан в страны Латинской Америки с учетом возникающих здесь в последнее время сложностей в аэропорту Стамбула», - сообщил консул.

От турецкого министерства иностранных дел и руководства авиакомпании Turkish Airlines ждут реакции на обращения, добавил Буравов.

Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Аргентину и Бразилию многих пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин. Недавно более 30 россиян также сняли с рейса Стамбул - Канкун (Мексика) прямо у входа в самолет. Пассажирам посоветовали купить за свой счет обратный билет в Россию.

Также авиакомпания перестала пускать многих граждан России в Латинскую Америку. Как сообщала « Газета.ru », туристов, которые уже прошли паспортный контроль, разворачивают при входе в самолет.

Турция Самолеты Россия Авиакомпании Стамбул Латинская Америка

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