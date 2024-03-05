Глава Генштаба Асрян заявил, что Армения еще не вышла из ОДКБ

«Армения еще не вышла из ОДКБ. Что касается того, к чему приведет выход из ОДКБ, этот вопрос - тайна», - сказал он.

На вопрос о совместных с организацией армейских структурах Эдвард Асрян ответил, что они существовали на бумаге. Ситуацию в Сюникской области начальник Генштаба назвал относительно стабильной. По его словам, военные продолжили следить со своих позиций за передвижениями азербайджанских подразделений.

Премьер-министр Никол Пашинян в феврале обвинил ОДКБ в невыполнении обязательств и объявил о заморозке членства Армении. Страна перестала участвовать в заседаниях организации и отозвала своего постпреда.