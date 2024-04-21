Глава Гагаузии прибыла в Москву
Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
Гуцул поучаствует в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС.
«Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы», - передали журналисты.
Во встрече примут участие лидеры партий «Возрождение» и Victorie.
В начале апреля Гуцул уже приезжала в Москву с рабочим визитом. На встрече с президентом Владимиром Путиным она получила от него обещание , что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане. Гуцул также расскзаала, что Молдавия развязала экономическую войну против Гагаузской автономии, из-за которой регион несет огромные убытки.