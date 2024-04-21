21 апреля 2024, 12:36

Глава Гагаузии прибыла в Москву

РИА «Новости»
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с визитом в Москву. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Гуцул поучаствует в съезде молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС.

«Съезд проходит в одной из гостиниц в центре Москвы», - передали журналисты.

Во встрече примут участие лидеры партий «Возрождение» и Victorie.

В начале апреля Гуцул уже приезжала в Москву с рабочим визитом. На встрече с президентом Владимиром Путиным она получила от него обещание , что Россия всегда будет поддерживать этот регион в экономическом и социальном плане. Гуцул также расскзаала, что Молдавия развязала экономическую войну против Гагаузской автономии, из-за которой регион несет огромные убытки.

Молдавия Москва Гагаузия
21 апреля 2024, 12:19
Саммит лидеров Евросоюза в Брюсселе начался со скандала
Global Look Press
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Лидеры Евросоюза экстренно провели саммит, на котором произошел скандал. Причиной стало препятствование полиции Брюсселя проведению конференции Национальных консерваторов, сообщило РИА «Новости».

«Начало саммита ознаменовалось скандалом», - передали авторы материала.

Накануне встречи европейских лидеров в бельгийской столице должна была состояться «Конференция национального консерватизма». Оказалось, что организаторы дважды меняли место встречи, но оба раза им отказали.

В выбранное здание в итоге не дали пройти посетителям, его оцепили сотрудники полиции. В конце концов мероприятие решили закрыть из-за риска возникновения общественных беспорядков.

Ранее делегат Европы в МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Европейский союз планирует к началу лета найти средства для оказания помощи Украине на долгосрочной основе. На февральском саммите в Брюсселе лидеры ЕС утвердили выделение республике 50 миллиардов евро.

Выделение нового пакета помощи Украине одобрили и в США. Но есть нюанс: в первую очередь он направлен на поддержку американского военно-промышленного комплекса.

Саммиты Скандалы Евросоюз
21 апреля 2024, 12:17
ИГИЛ взял на себя ответственность за взрыв в Кабуле
Global Look Press
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Боевики из группировки «Вилаят Хорасан»*, являющейся филиалом ИГ*, признались в совершении теракта в Кабуле, где в результате взрыва погиб местный житель. Об этом сообщило агентство France-Presse.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Из-за взрыва в афганской столице также пострадали три человека. Теракт произошел вечером 20 апреля в торговом районе Котэ-Санги, где проживают хазарейцы-шииты. Террористы заложили бомбу под автобусом, отметил представитель кабульской полиции Халид Задран.

«Ответственность за нападение взяло на себя „Исламское государство * в Хорасане“», - указали в агентстве.

«Вилаят Хорасан»* является одной из самых жестких группировок ИГ*. Именно она стоит за взрывом в аэропорту Кабула в 2021 году. Когда к власти в Афганистане пришли талибы*, многие люди устремились к воздушной гавани, чтобы покинуть страну. Когда в аэропорту образовались толпы и возникла давка, террорист устроил взрыв. В результате теракта погибло 183 человека. Группировку также подозревают в том, что она спланировала нападение на «Крокус Сити Холл» в Красногорске.

Афганистан Терроризм Взрывы Автобусы Полиция Боевики
21 апреля 2024, 11:51
Белый дом впервые введет санкции против израильского батальона — СМИ
Global Look Press
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Администрация президента США Джо Байдена в течение нескольких дней введет санкции против подразделения израильской армии «Нецах Иегуда». Об этом сообщил портал Axios.

Ограничения наложат в связи с зафиксированными нарушениями прав человека на западном берегу реки Иордан. Источник издания подчеркнул, что это будет первый случай введения санкций в отношении армии Израиля. Военным из подразделения «Нецах Иегуда» запретят получать любую помощь со стороны США и участвовать в американских программах подготовки.

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что его страна не поддерживает военную операцию ЦАХАЛ в Рафахе. Он предупредил Израиль об «ужасных последствиях» операции для населения и выразил уверенность в том, что ЦАХАЛ может выполнить все свои задачи, не предпринимая таких действий. США не участвуют ни в каких наступательных операциях, добавил Блинкен.

США Израиль Белый дом в США Военные Санкции Армия Конфликт Израиля и Палестины
21 апреля 2024, 10:02
Британца арестовали за нарушение закона о нацбезопасности в пользу России
Unsplash
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В Лондоне арестовали местного жителя по подозрению в нарушении закона о национальной безопасности. Предварительно, он совершал некие действия, которые приносили выгоду России, сообщила газета The Sunday Times.

Возраст подозреваемого не уточняется. Известно, что британца арестовали еще 10 апреля, но обвинение ему предъявили только 19-го. Его заключили под стражу, заседание суда состоится 10 мая. Подробности выдвинутых обвинений или состава преступления также не разглашаются.

Закон о национальной безопасности Великобритании обновили в 2023 году. В нем расширили полномочия правоохранителей - им позволили принимать меры в отношении подозреваемых в шпионаже, саботаже и действиях от имени иностранных государств против интересов страны.

Ранее немецкие полицейские задержали в Баварии двух подозреваемых в подготовке диверсий и работе на российские спецслужбы. Речь идет о русских немцах 39 и 37 лет. Посольство России в Германии сообщило, что не получало официальных данных о задержании граждан РФ. Позже появились данные о том, что МИД ФРГ вызвал посла России Сергея Нечаева.

Задержания Великобритания Шпионаж Суд Законы Россия

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